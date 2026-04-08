La línea 2-C del metro seguirá gratis hasta mayo próximo, pero con transbordo

Desde el 24 de febrero, la linea 2-C del metro es gratuita. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) informó este martes que a partir de mayo próximo se inician las operaciones comerciales de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo.

Mientras tanto, se mantiene el servicio gratuito y con transbordo como está desde su inicio en el 24 de febrero pasado, cuando fue inaugurado ese tramo por el presidente Luis Abinader.

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La entidad informó en febrero que a partir de la Semana Santa el servicio iba a ser cobrado y que no se haría trasbordo en la estación Franklin Mieses Burgos, próximo a la avenida Monumental, pero el transbordo se mantiene, situación que causa disgusto entre usuarios.

Ultiman detalles

"Debido a la culminación de trabajos de terminación en la línea, además de poder responder adecuadamente a la demanda del servicio se mantienen los transbordos en la línea 2-C", informó el Fitram.

La línea 2-C del metro conecta la estación María Montez con la entrada de Los Alcarrizos. Se trata de un tramo de 7.3 kilómetros con cinco estaciones, la mayor parte en circulación de los trenes por viaducto aéreo.