Desborde de cañada en Las 800, un barrio acostumbrado al desastre cuando caen lluvias intensas

La lluvia afectó a decenas de personas de la comunidad. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Un panorama desolador marca la mañana de este miércoles en el barrio Las 800, ubicado en el sector Los Ríos, del Distrito Nacional, donde al menos ocho vehículos fueron arrastrados por la fuerza de las aguas, en medio de las intensas lluvias provocadas por una vaguada que azota al Gran Santo Domingo.

A pesar de la magnitud del evento, hasta el momento no se han reportado víctimas humanas.

Residentes aseguran que esta no es una situación aislada, ya que cada vez que se registran fuertes fenómenos atmosféricos, la cañada que lleva el nombre del sector se desborda y el barrio se inunda, provocando daños recurrentes en las viviendas.

Aunque el nivel del agua ha comenzado a descender, la incertidumbre y el dolor permanecen en la comunidad, donde decenas de familias lo han perdido todo tras ver sus ajuares desaparecer bajo la corriente.

Según relatan residentes, el desastre comenzó a gestarse desde las 9:00 de la noche de ayer, cuando las cañadas empezaron a crecer de forma acelerada, arrastrando todo a su paso.

En su punto más crítico, las aguas alcanzaron hasta siete pies de altura, desbordándose sin control.

El escenario más devastador se registra en la zona donde confluyen dos cañadas, cuyo desbordamiento impactó directamente a las viviendas. La fuerza del agua fue tal que incluso logró levantar parte del pavimento, dejando en evidencia la violencia con la que golpeó a esta comunidad.

Visita de las autoridades

La alcaldesa Carolina Mejía visitó el lugar más crítico e informó que conversó con el presidente Luis Abinader que dio instrucciones para asistir a las personas afectadas.

Dentro de las primeras medidas está el suministro de alimentos por parte de los Comedores Económicos y colchonetas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100421-am-93925a6b.jpeg Lodo en las calles del barrio Las 800 como consecuencia de las lluvias. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100421-am-1-97dabc7b.jpeg Las lluvias causaron daños en el asfalto de la comunidad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-100420-am-0d10b1a8.jpeg Vehiculo afectado por las fuertes lluvias (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Mejía informó que el Gobierno trabaja para atender las necesidades de las personas afectadas por el torrencial aguacero de las últimas horas.

Está cañada es intervenida desde hace años por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Algunos tramos ya fueron habilitados, pero otros están en proceso.

Algunos vecinos expresaron que los trabajos marchan lentos, que ha habido tiempo suficiente para haber avanzado más los trabajos.