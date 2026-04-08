Los residentes del sector Don Honorio, específicamente en la calle A, amanecieron este miércoles en medio de una escena de destrucción tras los aguaceros registrados en las últimas horas.

Los moradores describen lo ocurrido como un “diluvio” que dejó la calle destruida, vehículos arrastrados y estructuras colapsadas. Por suerte no se reportaron víctimas fatales.

Guillermo Prensa, residente del sector, y una de las víctimas del golpe de agua, agradece que solo hubo daños materiales. A pesar de que todo el primer nivel de su vivienda quedó anegado, lleno de agua y tierra que fueron removidos por los miembros de la familia.

Él vive en un cul de sac que sale a la calle A. Su casa está contigua a la pared de la empresa Sanut y narra que la crisis en su casa ocurrió luego de abrirse parte de la pared.

La fuerza de la corriente que entró a su vivienda y a la calle arrastró tres vehículos propiedad de la familia Prensa. Luego, el agua impactó el portón del edificio Residencial Paula C.1 que hace frente con la calle donde habita la familia Presa. El agua derribó la entrada y empujó seis vehículos hacia la parte trasera del estacionamiento de ese residencial, donde además fueron a parar tarimas y se derribó una pared trasera.

Otros incidentes en la misma calle

Un vehículo terminó volcado en la esquina de la calle A con la calle Amapola.

Tres más fueron arrastrados más de 100 metros calle abajo hasta un área verde al final de la vía.

En el edificio Residencial Alan III, el portón principal también colapsó por la presión del agua.

Por las lluvias, la calle A presenta daños severos. El asfalto fue levantado en gran parte por la corriente, lo que dejó la vía intransitable y cubierta de escombros.

Los vecinos describen el área como una “zona de desastre”.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-15520-pm-2-ea617e15.jpeg El portón principal colapsó en el sector Alan III por la presión del agua, que además arrastró matas y escombros. (DIARIO LIBRE/ OMAR SANTANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/whatsapp-image-2026-04-08-at-15520-pm-3-bbac29de.jpeg Estructura derribada por la acumulación de agua en la zona afectada. (DIARIO LIBRE/ OMAR SANTANA) ‹ ›