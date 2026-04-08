Por qué Santo Domingo se sigue inundando cada vez que llueve

Charco de agua en el bulevar Juan Bosch próximo al Mirador del Norte. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Gran Santo Domingo amaneció este miércoles bajo fuertes lluvias como consecuencia de una vaguada, lo que nuevamente provocó inundaciones que han afectado viviendas, calles y la movilidad de cientos de personas.

Este es un episodio que se repite cada vez que el país enfrenta condiciones climáticas adversas, a pesar de las inversiones que, según las autoridades, se han realizado para hacer frente a la problemática.

Expertos en arquitectura y urbanismo consideran que la situación es producto de deficiencias estructurales, falta de planificación y un pobre sistema de recogida de la basura, que han profundizado la vulnerabilidad del Gran Santo Domingo ante las lluvias.

Así lo considera el arquitecto y catedrático Omar Rancier, quien señaló que solo entre un 30 % y 35 % de la ciudad cuenta con sistemas de desagües pluviales, ya que, en el resto del territorio, el agua se maneja mediante invernales y pozos filtrantes.

Al conversar con reporteros de Diario Libre, el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) destacó, además, el crecimiento de la ciudad como causante del problema, que, a su juicio, ha sido sin planificación adecuada y con una tendencia creciente a la urbanización.

"Cuando hablamos de urbanizar el territorio, nos referimos a pavimentar y sellar. Pero no se le está dando al terreno el espacio necesario para que tenga su propio desagüe por percolación natural", expresó.

Otro aspecto es el mal manejo de los desechos, tanto por quienes lo producen como por aquellos que los arrojan en cualquier lugar, provocando que se tapen los invernales que brindan servicio a la ciudad.

Por ello, Rancier considera que los municipios deben recoger la basura de manera cotidiana para reducir las probabilidades de inundaciones.

Construcción sin control

Para el arquitecto Marcos Barinas, el problema del drenaje en Santo Domingo es consecuencia de la falta de voluntad política.

En ese contexto, aseguró que las fuertes lluvias volvieron a poner en evidencia que se ha construido una ciudad sin control, permitiendo una impermeabilización masiva que ha anulado la capacidad natural "de esponja" del territorio, razón por la que cada aguacero se convierte en inundaciones.

A través de una publicación en la red social X, el especialista afirmó que en el país se sigue apostando por la "ingeniería dura", es decir, tuberías y alcantarillados, ignorando la planificación urbana integral, como la recuperación de espacios verdes, suelos vivos y zonas de infiltración.

"Desde 1969 se han pospuesto planes de drenaje que deberían haberse ejecutado hace décadas. En cambio, se priorizó la estética urbana sobre la infraestructura vital, y el costo de esta economía se paga hoy en pérdidas materiales, interrupciones y vidas humanas", enfatizó.

Santo Domingo no se inunda porque llueva mucho; se inunda porque la hemos pavimentado como si naturaleza no existiera. Tenemos un suelo privilegiado, pero una gestión de décadas q ha preferido priorizar el asfalto y la edificación excesiva a la infiltración natural. Abro hilo. — Marcos Barinas Uribe (@marcosbarinas) April 8, 2026

Barinas señaló que urge implementar un sistema moderno de drenaje, no solo para evacuar agua, sino también para filtrar y proteger la calidad ambiental, que permita que los espacios públicos verdes puedan funcionar como áreas de esparcimiento cuando no llueve.

"Ignorar esto es asumir que el cemento reemplaza la planificación y la naturaleza", puntualizó.

Medidas gubernamentales Para hacer frente a las inundaciones tanto en el área central como en la zona suburbana del Gran Santo Domingo, el presidente Luis Abinader informó que se han invertido más de cinco mil millones de pesos en el saneamiento de cañadas con la finalidad de reducir los daños provocados por las lluvias y evitar muertes en medio de fenómenos climáticos. "Nosotros hemos invertido más de cinco mil millones de pesos en cañadas, y por eso los daños son hoy menores... nunca se habían construido más de ocho kilómetros de cañadas y ya nosotros hemos construido más de 20 kilómetros y están en proceso casi 50 kilómetros de cañadas", sostuvo este miércoles el mandatario al encabezar una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Indicó que algunos de estos trabajos se están desarrollando en barrios que suelen ser afectados con inundaciones debido a las lluvias, como Las 800 en el sector Los Ríos y Los Girasoles, en el Distrito Nacional. El mandatario, además, recordó que están trabajando en el drenaje de la avenida Gregorio Luperón, uno de los tramos más afectados por las precipitaciones, como parte de las obras de construcción de un túnel bajo la Plaza de la Bandera, que permitirá a los vehículos que transitan en dirección oeste-este conectarse con la avenida 27 de Febrero. En el encuentro con los medios, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también señaló que, a través del Plan Integrado del Gran Santo Domingo, se han invertido más de 200 millones de pesos para hacer frente a las inundaciones mediante el mantenimiento y limpieza de los imbornales.