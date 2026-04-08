La Alcaldía del Distrito Nacional continúa recuperando los espacios ocupados en la avenida Duarte como parte del proyecto integral urbano de la zona, y para ello se propone liberar de buhoneros y negocios las aceras y carriles.

El director de Espacios Públicos, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, explicó que se socializa la liberación de los espacios de unos 200 vendedores que serán resarcidos.

Los trabajos comprenderán el tramo desde la Duarte con París hasta la avenida Expreso V Centenario.

—Háblenos del proyecto de recuperación de la avenida Duarte.

La Alcaldía del Distrito Nacional que encabeza y lidera la alcaldesa Carolina Mejía Gómez, nos ha dado instrucciones directas de que realicemos un levantamiento para fiscalizar aquellas ocupaciones que afectan el correcto tránsito peatonal como vehicular.

Producto de ese levantamiento pudimos constatar que ciertamente existen ocupaciones que transgreden ese derecho constitucional del libre tránsito y basados en la Ley 63-17 y la 176-07, tuvimos a bien apersonamos allá y fiscalizar ese levantamiento y pudimos constatar ciertas situaciones que dieron al traste con ese operativo de retiro de ocupaciones irregulares. Todo esto con el propósito de garantizar un derecho constitucional fundamental como es el libre tránsito de los ciudadanos.

—¿Cuáles irregularidades se encontraron?

Dentro de las irregularidades que encontramos están el cobro de manera irregular por parte de una asociación de buhoneros a personas extranjeras sin la debida provisión documental. Tenemos más de 70 recibos con sus debidos membretes, en donde dichas asociaciones cobraban montos que oscilaban desde los 100 pesos diarios hasta los 15,000 pesos mensuales por la ocupación del espacio público de manera irregular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/d7426bb4-bb49-4e71-a938-a7599d32f0e7-4cf9ad16.jpg Teniente coronel José Aníbal Sanz Melo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/5e289ac1-d806-4a57-98dd-f43be132a43b-e72f1178.jpg Tarantines en la avenida Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/47481686-8e31-4575-974f-301766a55fb0-834d9eb3.jpg Las casetas serán desalojadas. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/0be43709-e2ea-4956-84a7-8b6ba4ca612c-c902cc7f.jpg La Alcaldía busca recuperar las aceras de la avenida Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

—¿Se hizo un censo?

La Asociación de buhoneros que dirige o lidera la mayor parte de ellos nos pasó un censo de 2023, a nuestra llegada a esta posición, por la señora alcaldesa Carolina Mejía, encontramos que había en ese momento 162 personas ocupando espacios públicos y luego pudimos constatar que existían más de 250 buhoneros.

—¿Habrá algún tipo de compensación?

Sí, la alcaldesa del distrito tiene un corazón inmenso y yo creo que su accionar así lo ha demostrado, y en efecto, el Concejo de Regidores ha establecido y ha autorizado un monto que ronda los 25 a 30 millones de pesos para esos fines.

—¿Cuándo se inicia el retiro?

Estamos haciendo los aprestos para a realizarlo en este año, lo antes posible, porque la gente anhela y añora caminar la avenida Duarte por su acera peatonal.