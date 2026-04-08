Comerciantes se quejan por retrasos en la entrega de trabajos en la calle Del Sol en Santiago

Obreros trabajan en la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

El reiterado incumplimiento de las fechas anunciadas para la entrega de los trabajos en un tramo de la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago, ha generado malestar entre los empresarios que operan en esa importante arteria comercial.

Los comerciantes denuncian una cadena de aplazamientos sin resultados concretos, lo que ha incrementado la incertidumbre y las pérdidas económicas en la zona.

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), José Octavio Reynoso, criticó que desde el inicio del proyecto se han fijado múltiples plazos que no se han cumplido, lo que, a su juicio, refleja deficiencias en la planificación y ejecución de la obra.

Según explicó, inicialmente se prometió la entrega de un cuadrante de la vía para el 7 de diciembre de 2025, con un tiempo estimado de intervención de tres meses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/calle-el-sol-2-c379a4c7.jpg El proyecto contempla la transformación de la calle Del Sol en un bulevar mixto. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

No obstante, la fecha fue pospuesta en varias ocasiones: primero para después del Día de Reyes, luego para el 27 de febrero, posteriormente para el 30 de marzo, y en la actualidad el tramo aún permanece inconcluso.

"Han fallado en el cronograma una y otra vez. No se ha cumplido con ninguna de las fechas anunciadas", expresó Reynoso.

El dirigente empresarial calificó como inaceptable que un tramo reducido lleve más de ocho meses en ejecución.

Señaló que los constantes retrasos han afectado directamente a los comerciantes, quienes dependen del flujo de clientes en el centro de la ciudad.

El presidente de Asecensa instó a las autoridades a tomar medidas frente a la empresa contratista.

Indicó que, si esta no cuenta con la capacidad para cumplir los plazos establecidos, deben aplicarse correctivos.

El proyecto contempla la transformación de la calle Del Sol en un bulevar mixto, con la reorganización del tránsito, soterrado del cableado eléctrico y telefónico, embellecimiento de fachadas de las edificaciones y modernización del sistema de iluminación.

Autoridades justifican retrasos

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, reconoció que la obra no ha sido concluida en el tiempo previsto, aunque atribuyó los retrasos a factores externos, como las lluvias y las condiciones del terreno.

"La lluvia no ha permitido que el trabajo se concluya, pero está bastante avanzado. Entendemos que ya falta poco", afirmó.

Santos explicó que, según la empresa contratista, la presencia de agua en el subsuelo ha dificultado los trabajos, a lo que se suman interrupciones por condiciones climáticas y días festivos.

Pese a estas explicaciones, el malestar persiste entre los empresarios, quienes insisten en que el principal problema ha sido el incumplimiento reiterado de los plazos, sin que hasta el momento se haya definido una fecha concreta de entrega.