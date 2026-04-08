Se reanudan los servicios del metro y el teleférico tras ser suspendidos por lluvias
La interrupción del servicio respondió al riesgo que representan las condiciones climáticas adversas y las tormentas eléctricas para este tipo de infraestructura
La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó la mañana de este miércoles que se reanudaron los servicios en las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo, así como en la línea 2C del Metro de Santo Domingo, luego de haber sido suspendidos de manera preventiva ante las intensas lluvias que afectan a gran parte del país como consecuencia de una vaguada.
No obstante, la institución exhortó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de seguridad y prevención establecidas, así como a mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras informaciones o actualizaciones.
Suspensión del servicio por condiciones climáticas
Según un comunicado oficial, la interrupción del servicio respondió al riesgo que representan las condiciones climáticas adversas y las tormentas eléctricas para este tipo de infraestructura, por lo que se decidió detener las operaciones de manera momentánea.
- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones del tiempo se mantendrán influenciadas por una vaguada, aunque prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
No obstante, continuarán registrándose aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, incluido la capital, la zona fronteriza y parte del suroeste.