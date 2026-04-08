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Se reanudan los servicios del metro y el teleférico tras ser suspendidos por lluvias

La interrupción del servicio respondió al riesgo que representan las condiciones climáticas adversas y las tormentas eléctricas para este tipo de infraestructura

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    Se reanudan los servicios del metro y el teleférico tras ser suspendidos por lluvias
    El Metro y el Teleférico estuvieron suspendidos por los afectos de las lluvias. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó la mañana de este miércoles que se reanudaron los servicios en las líneas 1 y 2 del Teleférico de Santo Domingo, así como en la línea 2C del Metro de Santo Domingo, luego de haber sido suspendidos de manera preventiva ante las intensas lluvias que afectan a gran parte del país como consecuencia de una vaguada.

    No obstante, la institución exhortó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de seguridad y prevención establecidas, así como a mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras informaciones o actualizaciones.

    Suspensión del servicio por condiciones climáticas

    Según un comunicado oficial, la interrupción del servicio respondió al riesgo que representan las condiciones climáticas adversas y las tormentas eléctricas para este tipo de infraestructura, por lo que se decidió detener las operaciones de manera momentánea.

    • El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles las condiciones del tiempo se mantendrán influenciadas por una vaguada, aunque prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.

    No obstante, continuarán registrándose aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste, incluido la capital, la zona fronteriza y parte del suroeste.

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