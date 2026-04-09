Representantes de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional denunciaron este miércoles desalojos forzosos en la avenida Duarte, al tiempo que rechazaron las propuestas de indemnización económica ofrecida por las autoridades y exigieron el cumplimiento de la denominada "cuarta etapa" del proyecto de reordenamiento de la zona.

José Manuel Caro, dirigente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, aseguró que los vendedores no están interesados en recibir compensaciones monetarias, las cuales calificó como insuficientes, sino en que se les garantice un espacio digno para continuar sus actividades comerciales.

Según explicó, muchos de los buhoneros tienen más de 30 y 40 años trabajando en el lugar, por lo que consideran que la solución debe ser su inclusión en el proceso de reorganización.

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Marino Marte, presidente de la Asociación de Buhoneros de la Avenida Duarte (Asobuduarte) dijo que no han llegado a ningún acuerdo con la Alcaldía del Distrito Nacional y también rechazó la oferta que se les hace.

De igual modo, Luis Lora, también dirigente de los buhoneros del Distrito Nacional, dijo que la propuesta de 25,000 y 30,000 pesos no resuelve el problema de los comerciantes porque cuando se les acabe ese monto de qué van a vivir.

Los comerciantes afirmaron que la propuesta oficial no contempla a la totalidad de los vendedores, estimados entre 800 y 900, lo que dejaría a una gran parte sin sustento económico.

Denunciaron que en los últimos días se han ejecutado operativos de desalojo con grúas, resultando en la remoción de al menos 26 casetas.

Durante la denuncia, los representantes también señalaron presuntos abusos por parte de las autoridades, incluyendo el uso de fuerza y la detención de vendedores. Indicaron que estas acciones han generado tensión entre los trabajadores informales, quienes aseguran no haber incurrido en actos violentos.

Un llamado al presidente Abinader

Llamaron a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervengan en la situación y propicien un diálogo que permita alcanzar una solución consensuada.

Los buhoneros reiteraron su disposición a colaborar con el proceso de reorganización urbana, pero insistieron en que debe ser inclusivo y respetar los acuerdos previamente establecidos con ellos.

La reacción de los buhoneros es en respuesta a las declaraciones ofrecidas a Diario Libre por el director de Espacios Públicos de la Alcaldía, teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, de que un grupo de vendedores de la Duarte se dedica a cobrar a comerciantes de la zona sin contar con permiso.