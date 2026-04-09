Alcaldía del Distrito Nacional coordina entrega de ayudas en sectores afectados por lluvias

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante el recorrido por zonas afectadas por la vaguada. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó este jueves un nuevo recorrido por los sectores Las 800, El Hoyo de Bate y Los Platanitos, zonas impactadas por las intensas lluvias registradas la madrugada del miércoles, para continuar coordinando las ayudas a las familias afectadas.

De acuerdo a una nota de prensa de la Alcaldía, durante la visita, la alcaldesa supervisó la distribución de raciones alimenticias y electrodomésticos para personas que perdieron sus ajuares a causa de las inundaciones provocadas por una vaguada.

"Lo importante es que la respuesta se está dando tal cual lo conversamos", expresó Mejía, quien el miércoles sostuvo una conversación telefónica con el presidente Luis Abinader desde el sector Los Ríos para gestionar el auxilio requerido en la zona -refiere el documento-.

Levantamiento de viviendas afectadas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-08-at-11224-pm-ed0d6baf.jpeg Carolina Mejía da declaraciones a la prensa durante su visita a la zona. (FUENTE EXTERNA)

La entrega de ayudas se realiza en coordinación con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial y legisladores, quienes participan en la distribución de estufas, neveras, colchones, sillas y raciones alimenticias, tanto crudas como preparadas.

La nota refiere que las autoridades avanzan en el levantamiento de las viviendas afectadas con el objetivo de determinar los daños y ofrecer la asistencia correspondiente a las familias impactadas por el fenómeno atmosférico.

Mejía también agradeció la intervención del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, entidad que realiza un levantamiento para identificar los comercios perjudicados por las lluvias.

La alcaldesa destacó la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones para dar respuesta oportuna a las necesidades surgidas tras la emergencia.

Las precipitaciones, asociadas a una vaguada que incide sobre el territorio nacional, provocaron desde la madrugada del miércoles inundaciones en varios sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Ante esta situación, brigadas del ayuntamiento fueron desplegadas para asistir a las comunidades afectadas y realizar labores de limpieza y drenaje.