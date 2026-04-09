Extienden cierre en la avenida Independencia por actos del aniversario de la tragedia del Jet Set

Flores frente a las fotografías de los fallecidos en la discoteca Jet Set. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Hasta mañana viernes al mediodía se extenderá el cierre de un tramo de la avenida Independencia, así como el cierre al tránsito vehicular en la avenida de la Salud, en el Mirador Sur, con motivo de los actos conmemorativos del primer aniversario de la tragedia del Jet Set.

Así lo informaron mediante un comunicado la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La medida fue adoptada luego de que los actos conmemorativos de la tragedia de la discoteca fueran pospuestos ayer debido a las intensas lluvias registradas desde la madrugada en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país.

De acuerdo con la información, las actividades serán realizadas este jueves a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que las autoridades decidieron mantener las disposiciones de tránsito para facilitar la movilidad vehicular en la zona.

El cierre de la avenida Independencia se mantiene en el tramo comprendido entre las avenidas José Núñez de Cáceres y San Juan Bautista, lo que ha generado cambios en la circulación habitual.

Avenida de la Salud

Asimismo, las autoridades indicaron que, con la apertura al tránsito, la avenida de la Salud dejará de funcionar como vía peatonal durante los días establecidos.

Las autoridades solicitaron la comprensión de los ciudadanos, especialmente de quienes utilizan la avenida de la Salud para ejercitarse dentro del parque Mirador Sur, así como de los conductores que se ven afectados por el cierre parcial de la Independencia.