Envejecientes duermen sobre trapos tras perderlo todo por inundaciones en Los Girasoles

La señora Gloria María Pérez perdió todo cuando el agua entró a su casa. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Con sus ajuares destruidos, sin estufa para cocinar y durmiendo sobre trapos húmedos, así sobreviven el día después de las lluvias varios envejecientes del sector Los Girasoles I, en el Distrito Nacional.

Tal es el caso de Ligia Concepción y su esposo, Agustín Jáquez, dos adultos mayores que lo perdieron todo cuando el agua entró de golpe a su vivienda, ubicada en la calle 3ra. del referido sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-124425-pm-3134dce2.jpeg Familia pone a secar colchones afectados por las lluvias. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-124426-pm-b368b2a5.jpeg Ropa estropeada por las lluvias. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-124428-pm-f92607c6.jpeg Ajuares afectados por las fuertes precipitaciones. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Ella, paciente diabética, y él, quien ha sufrido dos trombosis, pasaron la noche junto a dos de sus nietos acostados sobre trapos, sin condiciones mínimas para descansar.

La situación se agrava, ya que no han podido cocinar alimentos debido a que la estufa resultó dañada por la inundación. Para poder alimentarse, tuvieron que comprar comida en un colmado cercano.

A pocas casas de allí, la señora Gloria María Pérez, de 75 años y con movilidad limitada en las piernas, también enfrenta una realidad similar. Entre lágrimas, relató cómo perdió todos sus ajuares.

"Se me metió el agua y no me quedó ni en qué dormir. Una señora me llevó a su casa anoche y hoy me trajo, pero no tengo nada. Hasta mis medicamentos para la osteoporosis se los llevó el agua", contó visiblemente afectada.

Viviendas afectadas

La historia se repite en decenas de familias que resultaron afectadas por las inundaciones, dejando viviendas llenas de lodo, basura y estructuras dañadas. Incluso, una pared de un local en construcción colapsó, aumentando el nivel de destrucción en la zona.

Según el boletín número cuatro emitido la tarde de este jueves por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), sobre la situación generada tras los aguaceros de ayer en varias localidades del país, unas 1,024 viviendas resultaron afectadas.