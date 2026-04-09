Basura en cañadas, principal causa de inundaciones en Santo Domingo, dice la Caasd

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, aseguró este jueves que la basura lanzada a las cañadas fue el principal factor del desborde de las aguas recientes en sectores como Las 800, Guajimía y Arroyo Lebrón. La madrugada del miércoles hubo inundaciones en varios sectores del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo por las prolongadas lluvias que se registraron.

Apeló a la conciencia ciudadana para que se descontinúe la práctica de lanzar residuos sólidos a las cañadas, a fin de evitar situaciones como la vivida el pasado miércoles.

Indicó que la oposición también puede contribuir difundiendo informaciones que reflejen la realidad de los problemas.

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Señaló que la entidad que dirige ha rehabilitado 19 kilómetros de cañadas en seis años y que la meta es alcanzar los 63 kilómetros. Precisó que están en proceso de licitación de 17.5 kilómetros, divididos en 25 lotes, en los que participan 141 contratistas.

Explicó que el Gran Santo Domingo tiene alrededor de 105 kilómetros de cañadas.

Inversión estatal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/fellito-bf728b53.jpg Felipe Suberví(Fellito), director de la CAASD, habla en rueda de prensa junto al subdirector de Operaciones Luis Salcedo. (ADALBERTO DE LA ROSA)

Detalló que los 17.5 kilómetros en proceso implica una inversión de 3,000 millones de pesos y que, al completar los 63 kilómetros, el monto ascendería a unos 8,000 millones. Añadió que ningún gobierno ha invertido tantos recursos en ese sector como el que preside Luis Abinader, cuya inversión, según el presidente, ronda los 5,000 millones de pesos.

"Nosotros, como gestión, pusimos el tema de las cañadas sobre la mesa, algo que no había ocurrido en gobiernos anteriores, sino en los últimos seis años", expresó Suberví.

Informó que en el caso de la cañada de Las 800 se trabaja en su rehabilitación, y que lo ocurrido recientemente corresponde a zonas donde aún no se ha intervenido, debido a que estos trabajos son procesos lentos que requieren tiempo.

Respecto a la cañada de Guajimía, indicó que los trabajos no se han detenido y aseguró que su gestión concluirá esa obra, la cual cuenta con varios afluentes y la participación de 10 contratistas.

Suberví explicó que el contrato con la empresa canadiense que financió los 344 apartamentos ya concluyó, y que un tramo de la cañada está casi terminado. Indicó que el proyecto, inicialmente de 5.3 kilómetros, se amplió a 6.8 kilómetros, actualmente en proceso de entrega en sectores como Flor de Liz, El Indio, La Ureña, Ciudad Agraria, Las Caobas y Buenos Aires, entre otros.

Invitación a crear conciencia

Invitó al liderazgo nacional, a los medios de comunicación, a los comunicadores y a la ciudadanía en general a unirse, sin distinción política, en una campaña de concienciación para evitar lanzar basura en los imbornales.

Manifestó que no es justo tener que retirar grandes cantidades de desechos, como chasis de vehículos, plásticos y colchones, de los imbornales, ya que esto afecta a toda la población al provocar el desbordamiento de las cañadas.

Asimismo, señaló que en algunos lugares intervenidos, personas realizan perforaciones en la infraestructura para continuar arrojando residuos.