Lluvias llenan presas que abastecen al Gran Santo Domingo, pero afectan dos acueductos

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa sobre la situación del suministro de agua tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/ ADALBERTO DE LA ROSA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó este jueves que las lluvias de los últimos días han mejorado los sistemas de abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo.

Luis Salcedo, subdirector de operaciones de la entidad informó que la presa Valdesia está llena, que de una cota de 150 está actualmente en 149 y que no se puede completar por seguridad.

Explicó que la presa Jigüey también se encuentra en su máxima capacidad. Está en la cota 540 de una máxima de 541.50 y aseguró que los caudales del río Nizao son suficientes para llenar tanto a Jigüey como a Aguacate.

Salcedo también indicó que el Acueducto Barrera de Salinidad no fue afectado por las lluvias y opera con normalidad.

Acueductos fuera de servicio

Sin embargo, las lluvias afectaron los sistemas Isabela e Isa-Mana, que se encuentran fuera de servicio debido a los altos niveles de turbidez en las aguas que reciben.

"Tuvimos algunos eventos, pero en los sistemas de pozos, fundamentalmente en los residenciales de la República de Colombia, dónde el sistema energético tuvo interrupciones", explicó.

Aclaró que, en residenciales como Ciudad Real, Carmen Renata, Monumental y otros ya se restableció el servicio. Manifestó que aún permanecen afectados sectores como Ciudad Satélite, Villa Linda III, parte de La Guáyiga y de Los Alcarrizos, El Tamarindo, El Proceso y Hato Nuevo, lo que impacta entre 70,000 y 80,000 personas.