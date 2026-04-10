La parcela 212, con un espacio de 25,708.61 metros cuadrados, que durante años albergó el emblemático Parque de Manresa, se encuentra en proceso de desarrollo bajo la administración de la empresa Comercial Felicasa S.R.L.

Su gerente general y representante de los propietarios, Ramón Eduardo Félix Ysaac, contactó a Diario Libre luego de una publicación sobre el abandono del lugar e informó que se tiene planificado el desarrollo del proyecto: "Remodelación de Áreas Recreativas Prive Front de Mar".

"Lo que nosotros estamos planteando es muy parecido a lo que ellos (la Alcaldía) están haciendo, como canchas de fútbol. Ahí no se está planteando nada de motel; es una instalación para la familia", sostuvo el inversionista.

Se trata de un proyecto de esparcimiento familiar, deportivo, gastronómico y recreativo, con espacios para 325 parqueos y heladerías, con el objetivo de devolver al lugar el tradicional aperitivo establecido por la congregación católica salesiana.

"Este proyecto contempla la construcción de una cancha de fútbol con condiciones para uso en competencias internacionales, el levantamiento de cuatro canchas de pádel, la readecuación de una edificación para restaurantes, un área para comida rápida y juegos infantiles", explicó Félix Ysaac.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/10042026-propietarios-arcadas-luduis-tapia11-5edff79a.jpg Otra ilustración de cómo quedaría la antigua Manresa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/10042026-propietarios-arcadas-luduis-tapia1-30bbf89e.png Ramón Eduardo Félix Ysaac, representante de Comercial Felicasa (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/10042026-propietarios-arcadas-luduis-tapia6-ac3e727e.jpg Documentos que avalan la propiedad del terreno. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/10042026-propietarios-arcadas-luduis-tapia7-b17cad37.jpg Plano de los 25,708.61 metros del antiguo Manresa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Permisología

Informó que cuentan con el 75 % de la permisología requerida para iniciar el proyecto de inversión privada, que supera los 300 millones de pesos. Mostró documentos de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional para la construcción de una verja perimetral.

Explicó que el terreno pertenecía originalmente a la Fundación Activo 2030 desde el año 1964 y que en 2021 fue adquirido por Comercial Felicasa por un monto que no reveló. Indicó que cuentan con el título de propiedad refrendado por el Congreso Nacional para dedicar ese espacio a proyectos de carácter social.

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Félix atribuyó la demora en el inicio de las obras al tiempo requerido para completar los trámites administrativos, señalando que aún restan pagos de impuestos y aprobaciones finales. No obstante, sostuvo que toda la documentación está en regla y que el proceso se ha manejado con transparencia.

Reiteró que el objetivo principal es desarrollar un proyecto que contribuya a la recuperación y modernización de la zona, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes.