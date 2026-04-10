Moradores del barrio Lechería, en el municipio Santo Domingo Oeste, demandaron de las autoridades la construcción de un sistema de drenaje pluvial, debido a que cada vez que llueve sus casas se llenan de agua, dañando las pocas pertenencias que tienen.

Deploraron las condiciones en que viven: sin calles asfaltadas, sin aceras ni contenes, lo que le hace la vida más difícil a cientos de familias que residen en el sector.

Angélica María Medina tuvo que abandonar su casa durante los aguaceros del pasado martes y miércoles, porque se inundó y se dañaron la cama de sus hijos y otros utensilios.

"Mi casa se llenó completamente de agua y se dañaron algunas cosas. Gracias a Dios, mi nevera no se dañó. Somos una zona muy vulnerable porque hace falta un sistema de alcantarillado; además, esta es una zona muy baja y cada vez que llega la temporada de lluvias siempre nos inundamos".

Autoridades indiferentes

Lamentó que las autoridades no acudan al lugar a resolver el problema, a pesar de los constantes reclamos que han realizado. Debido a las lluvias, un vecino abrió una zanja con una retroexcavadora, lo que ha impedido el acceso por la calle principal.

Las calles son de tierra y los charcos y el lodo son frecuentes en las diferentes vías, por lo que a la gente se le dificulta salir o entrar a sus casas. Los niños llegan sucios a la escuela por el lodazal, y en otras vías el agua ha arrasado con el pavimento, dejando solo piedras.

Mindy Pérez, residente en la calle principal, aún este jueves tenía su casa llena de lodo y agua. Se dedica a la tapicería cuando le surge algún trabajo, pero las lluvias afectaron varios muebles en los que estaba trabajando.

Logró levantar algunos de los muebles en proceso de reparación, pero se le dañaron varios materiales. Cuenta que, al igual que ahora, en otras ocasiones han durado hasta tres días sacando agua y lodo de la casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/13ae8df0-52c9-4d11-8ba4-74a4158e1b68-c6186521.jpg A veces los afectados duran hasta tres días para sacar el agua de su casa. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/7711a704-0a84-4ada-a4fb-1f9f0b3ecf93-899663dc.jpg Las calles no tienen asfalto, aceras ni contenes. (DIARI LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/1b780eda-ec24-4774-b125-e0c46984ddb2-58db70ea.jpg Para poder drenar las aguas del pasado martes y miércoles fue necesario abrir una zanja en medio de la calle principal. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/d676fc94-0b1b-42c2-a07a-5c21768bc7a2-aa3cef38.jpg Esta es otra calle que se inunda. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA) ‹ >

Parte de los ajuares se dañaron porque el agua y el lodo llegaron hasta los baños. "Amanecimos así hasta las ocho y pico de la mañana; esto se llena. Un vecino buscó una palita para sacar el agua, de lo contrario hubiera habido más agua dentro de las casas", dijo.

El drama se repite en otras calles del sector, donde cada vez que llueve viven en incertidumbre, ya que casi siempre pierden lo poco que han conseguido, como neveras y muebles.

Hicieron un llamado al alcalde Francisco Peña y al Gobierno central para que acudan en su auxilio y eviten que continúen viviendo sin calidad de vida.