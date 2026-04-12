Alcaldía de Santiago lanza ´fruta novela´ para que la población no tire basura a las calles
La campaña incluye un video animado del alcalde Ulises Rodríguez
La Alcaldía de Santiago de los Caballeros presentó una innovadora campaña educativa orientada a crear conciencia sobre la correcta disposición de los desechos sólidos y su impacto en la prevención de inundaciones urbanas.
La campaña comenzó con el lanzamiento de un primer video en las redes sociales institucionales, como parte de una serie de cuatro entregas diseñadas para educar y sensibilizar a la población de manera creativa y dinámica.
La propuesta se inspira en la tendencia global de las denominadas "fruta novelas", utilizando una narrativa entretenida y cercana para conectar con los ciudadanos, promover el cuidado de la ciudad y fomentar una cultura de orden y responsabilidad colectiva.
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Innovación en la campaña con el alcalde animado
La iniciativa incorpora una versión animada del alcalde Ulises Rodríguez, "quien refuerza el mensaje de forma innovadora, con el fin de conectar con públicos de todas las edades".
La Alcaldía de Santiago dijo que con la campaña, es parte de su compromiso con la educación ciudadana y la construcción de una ciudad más limpia, organizada y resiliente ante los efectos del cambio climático.