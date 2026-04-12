"Dale Color a la Vida" fue la caminata que, en su undécima edición, organizó la Fundación Manos Unidas por el Autismo, reuniendo a decenas de niños, jóvenes y adultos con esta condición, junto a profesionales y ciudadanos que se dieron cita en el Jardín Botánico Nacional.

La actividad, encabezada por Odile Villavizar, presidenta de la fundación, tuvo como tema central el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles.

Los asistentes caminaron alrededor de dos kilómetros por el interior del Botánico, además participaron de actividades artísticas, juegos y atractivos como los "sipline".

Según Villavizar, las estadísticas internacionales indican que una de cada 32 personas se encuentra dentro del espectro autista, lo que resalta la urgencia de desarrollar políticas públicas basadas en datos concretos y actualizados en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/12042026-caminata-por-autismo-dale-color-a-mi-vida-joliver-brito202604120034-d3417f59.jpg Hubo espacios para la diversión. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/12042026-caminata-por-autismo-dale-color-a-mi-vida-joliver-brito202604120018-fa332857.jpg Pese al calor, la gente caminó con entusiasmo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/12042026-caminata-por-autismo-dale-color-a-mi-vida-joliver-brito202604120031-941612ca.jpg Fue un ambiente de compartir. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/12042026-caminata-por-autismo-dale-color-a-mi-vida-joliver-brito202604120032-1f80731e.jpg Desde hace 11 años se realiza la caminat.a (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/12042026-caminata-por-autismo-dale-color-a-mi-vida-joliver-brito202604120038-5a393bee.jpg Tanya Alcántara aboga por más ayuda para las personas autistas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Destacó que, aunque la educación es un derecho universal, aún existen barreras que impiden que niños, jóvenes y adultos con autismo accedan plenamente a la formación primaria, secundaria, universitaria y técnico-vocacional.

Durante su intervención, explicó que las personas con autismo requieren estrategias y apoyos adecuados en cada etapa educativa, así como mayor compromiso de las instituciones académicas.

Valoró iniciativas como la comisión creada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para dar seguimiento a la situación del autismo en el país, así como los esfuerzos por integrar a entidades como el Infotep y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en la inclusión formativa.

Villavizar enfatizó la importancia de impulsar la aplicación efectiva de la Ley 34-23, orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición y señaló que, aunque se han registrado avances, como la cobertura de salud a través de Senasa, aún es necesario ampliar estos beneficios a adultos y fortalecer la atención integral desde la primera infancia.





Un llamado a las autoridades

Por su parte, Tanya Alcántara compartió su experiencia como madre de una niña con autismo y otra con condición cardíaca, denunciando las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a educación inclusiva.

Afirmó que, aunque existen centros educativos, muchos no están debidamente preparados ni cuentan con personal capacitado para atender a estos estudiantes.

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Alcántara hizo un llamado a las autoridades educativas a ir más allá de iniciativas simbólicas y garantizar una formación real y accesible, con docentes capacitados y escuelas adecuadas. También exhortó a la sociedad a sumarse a este tipo de actividades, que buscan crear conciencia y promover una cultura de inclusión.