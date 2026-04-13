Alcaldía del DN despliega más de 1,100 brigadistas para remover árboles caídos por lluvias

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) trabaja de forma conjunta con los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente en la remoción de árboles caídos por las lluvias y vientos. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 1,100 brigadistas se mantienen en las calles del Distrito Nacional trabajando en la mitigación de los efectos provocados por la vaguada que este lunes generó fuertes lluvias y vientos en la capital, informó en la noche la alcaldesa Carolina Mejía.

La funcionaria indicó que el personal desplegado incluye brigadistas, bomberos y colaboradores de distintas dependencias del cabildo, quienes laboran de manera coordinada para atender las incidencias registradas.

Explicó que la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) trabaja de forma conjunta con los ministerios de Obras Públicas y Medio Ambiente en la remoción de árboles caídos y otros daños causados por las condiciones climáticas.

Normalizar la ciudad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/adn-reunion-dae3b810.jpg La secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo, y el intendente del Cuerpo de Bomberos del DN, general José Luis Frómeta Herasme, encabezaron reunión. (FUENTE EXTERNA)

Mejía señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad en la ciudad en el menor tiempo posible, tras los efectos del fenómeno atmosférico.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta al Distrito Nacional y a la mayoría de las provincias debido a la vaguada.

Durante una sesión del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, la secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo, advirtió sobre la ocurrencia de una granizada en algunos sectores y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo.

Asimismo, llamó a la población a colaborar con el adecuado manejo de los desechos sólidos, especialmente durante las lluvias, para evitar obstrucciones en el drenaje.

Mateo aseguró que todas las brigadas operativas del ayuntamiento, junto al Cuerpo de Bomberos y otras instituciones del Gobierno, se encuentran activas atendiendo las emergencias.

De su lado, el intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que más de 25 árboles afectados están siendo intervenidos, con el apoyo de 10 unidades de rescate y unos 150 bomberos.

En tanto, la Defensa Civil indicó que mantiene habilitados albergues en caso de ser necesarios y que sus brigadas también participan en labores de poda y retiro de árboles.

Las autoridades destacaron que el comité de emergencias se mantiene en sesión permanente desde la semana pasada, debido a los efectos de la vaguada en distintos sectores, donde ya se han realizado operativos de asistencia y levantamientos de daños.