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caída de árboles
caída de árboles

VIDEO | Fuertes lluvias y vientos provocan caídas de árboles en el Gran Santo Domingo

Desde hace unos días una vaguada está incidiendo en las condiciones del tiempo en el territorio nacional

    Varios árboles y grandes ramas han caído la tarde de este lunes en distintos puntos del Gran Santo Domingo como consecuencia de las intensas precipitaciones y ráfagas de vientos asociadas al fortalecimiento de una vaguada que incide desde hace días sobre el territorio nacional.

    Ciudadanos han reportado obstrucciones en el tránsito vehicular, así como daños en el tendido eléctrico, debido a las ráfagas de viento que acompañan este sistema atmosférico. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. 

    RELACIONADAS

    UASD y Zona Colonial 

    En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), varios árboles se desplomaron dentro del campus, obstaculizando el paso de los estudiantes. Además, se observan cables del sistema eléctrico en el suelo tras ser arrastrados por las ramas caídas.

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    Caída de árbol en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
    Caída de árbol en laUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (FUENTE EXTERNA)
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    Infografía

      En la Zona Colonial, específicamente en la intersección de las calles 19 de Marzo y Sánchez, también árboles cayeron.

      Un vehículo resultó afectado mientras estaba estacionado en la acera, luego de que uno de los árboles cayera sobre su parabrisas.

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