Varios árboles y grandes ramas han caído la tarde de este lunes en distintos puntos del Gran Santo Domingo como consecuencia de las intensas precipitaciones y ráfagas de vientos asociadas al fortalecimiento de una vaguada que incide desde hace días sobre el territorio nacional.

Ciudadanos han reportado obstrucciones en el tránsito vehicular, así como daños en el tendido eléctrico, debido a las ráfagas de viento que acompañan este sistema atmosférico. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

UASD y Zona Colonial

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), varios árboles se desplomaron dentro del campus, obstaculizando el paso de los estudiantes. Además, se observan cables del sistema eléctrico en el suelo tras ser arrastrados por las ramas caídas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-182050-785d6228.jpeg Caída de árbol en laUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-182047-1-51664629.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-182049-9e8ef10c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-182048-0a0d7142.jpeg ‹ >

En la Zona Colonial, específicamente en la intersección de las calles 19 de Marzo y Sánchez, también árboles cayeron.

Un vehículo resultó afectado mientras estaba estacionado en la acera, luego de que uno de los árboles cayera sobre su parabrisas.

|#EnVideoDL| Las intensas precipitaciones registradas esta tarde en el Gran Santo Domingo han provocado la caída de árboles y grandes ramas en diversas avenidas y sectores residenciales. Usuarios nos reportan obstrucciones en el tránsito y daños en el tendido eléctrico,... pic.twitter.com/mke29QLbtQ — Diario Libre (@DiarioLibre) April 13, 2026