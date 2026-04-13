Una cornisa del frente norte del edificio Malecon Center, ubicado en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, cayó la tarde de lunes frente al parqueo del centro comercial producto de las lluvias y fuertes vientos.

En el momento en que se desprendió, un fuerte viento y precipitaciones con granizos azotaban la zona.

Pedazos de metales y fragmentos cayeron encima de vehículos y la acera, según se observa en videos subidos a las redes sociales. Hasta el momento no se reportan personas afectadas.

|#EnVideoDL| Un video muestra cómo un usuario, desde el interior de un local comercial del edificio, capta el instante en que parte de la estructura trasera cede y cae, en medio de los fuertes vientos y lluvias registradas la tarde de este lunes.



El incidente ocurre en medio... pic.twitter.com/OitqEyBVfm — Diario Libre (@DiarioLibre) April 13, 2026

El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo fueron colocadas la tarde de hoy en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido al deterioro de las condiciones meteorológicas que se registran en el país producto de la combinación de una vaguada, que se está fortaleciendo, y el viento moderado del nordeste.

Las provincias en alerta

Por las condiciones, el organismo informó que se esperan aguaceros intermitentes y fuertes, así como granizadas, y peligro de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

También colocó a 21 provincias en alerta amarilla: Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

En alerta verde están las provincias San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.