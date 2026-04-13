×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Malecon Center
Malecon Center

VIDEO | Cae cornisa del edificio Malecon Center

En el momento en que se desprendió, fuertes lluvias acompañadas de vientos afectaban la zona sur de Santo Domingo

    Una cornisa del frente norte del edificio Malecon Center, ubicado en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, cayó la tarde de lunes frente al parqueo del centro comercial producto de las lluvias y fuertes vientos.

    En el momento en que se desprendió, un fuerte viento y precipitaciones con granizos azotaban la zona.

    Pedazos de metales y fragmentos cayeron encima de vehículos y la acera, según se observa en videos subidos a las redes sociales. Hasta el momento no se reportan personas afectadas. 

    El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo fueron colocadas la tarde de hoy en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido al deterioro de las condiciones meteorológicas que se registran en el país producto de la combinación de una vaguada, que se está fortaleciendo, y el viento moderado del nordeste.

    RELACIONADAS

    Las provincias en alerta

    Por las condiciones, el organismo informó que se esperan aguaceros intermitentes y fuertes, así como granizadas, y peligro de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

    También colocó a 21 provincias en alerta amarillaPuerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

    En alerta verde están las provincias San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.