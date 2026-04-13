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Basura
Basura

VIDEO | En la calle H de Villa Marina no recogen la basura, a pesar de las lluvias

La labor le corresponde a la Alcaldía del Distrito Nacional

    En la calle H del residencial Villa Marina, en el Distrito Nacional, la basura tiene varios días acumulada en los tanques de los edificios. Los camiones recolectores tienen días que no pasan.

    La recogida de deseos sólidos en la zona le corresponde a la Alcaldía del Distrito Nacional.

    La situación ha provocado que los tanques se desborden y los residuos se esparzan por las aceras. En las demás calles del sector sí se está recogiendo la basura.

    Reacciones comunitarias y alertas oficiales

    Comunitarios del sector no se explican la falta de la recogida de los desechos en esa vía, sobre todo en el momento que atraviesa el país con el paso de una vaguada que se ha tornada estacionaria y mantiene en alerta amarilla la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

    En igual alerta, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha colocado ha 21 provincias y otras dos en verde.

    Comunitarios de esa calle piden a la Alcaldía del Distrito Nacional que envíe camiones a recoger los desperdicios, puesto que ya todos los tanques están desbordados y quieren evitar que la basura sea arrastrada por las lluvias y que posteriormente provoquen inundaciones al taparse los desagües.

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    Infografía
    La basura es tanta que desborda los tanques. (DIARIO LIBRE)
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