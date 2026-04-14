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Tras denuncia de Diario Libre, alcaldía del DN recoge basura en calle de Villa Marina

Los desechos sólidos tenían varios días acumulados en la calle H del sector

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    Tras denuncia de Diario Libre, alcaldía del DN recoge basura en calle de Villa Marina
    Tanques de basura en Villa Marina. (FUENTE EXTERNA)

    Tras la denuncia publicada en Diario Libre sobre la falta de recogida de basura en la calle H del residencial Villa Marina, en Los Ríos, Distrito Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional acudió al lugar y recogió los desechos.

    Las edificaciones de la referida vía tenían todos los tanques de basura desbordados debido a que el camión no estaba pasando.

    Los comunitarios temían que los desechos obstruyeran la vía y se esparcieran ante las constantes lluvias que se están registrando en el país producto de una vaguada.

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    La denuncia sobre la acumulación de los desechos fue realizada el lunes y ya temprano en la mañana del martes camiones recolectores se presentaron al lugar y procedieron con la recogida.

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