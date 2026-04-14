Tras denuncia de Diario Libre, alcaldía del DN recoge basura en calle de Villa Marina

Tanques de basura en Villa Marina. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la denuncia publicada en Diario Libre sobre la falta de recogida de basura en la calle H del residencial Villa Marina, en Los Ríos, Distrito Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional acudió al lugar y recogió los desechos.

Las edificaciones de la referida vía tenían todos los tanques de basura desbordados debido a que el camión no estaba pasando.

Los comunitarios temían que los desechos obstruyeran la vía y se esparcieran ante las constantes lluvias que se están registrando en el país producto de una vaguada.

La denuncia sobre la acumulación de los desechos fue realizada el lunes y ya temprano en la mañana del martes camiones recolectores se presentaron al lugar y procedieron con la recogida.