Más de 130 familias afectadas por desbordamiento del arroyo Lebrón esperan por ayuda del Gobierno

Muestra del nivel de las aguas. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Alrededor de 137 familias del barrio Brisas de Lebrón, en Los Alcarrizos, que perdieron todos sus ajuares por la crecida de un arroyo el pasado miércoles, clamaron al presidente Luis Abinader y a las entidades de ayuda social para que acudan en su auxilio, debido a que no tienen ni dónde dormir.

Las empedradas calles son el espacio que utilizan las familias para colocar frente a sus casas colchones, ropa, comedores, muebles y otros ajuares domésticos que fueron empapados por las enfurecidas aguas del arroyo Lebrón.

Las familias se han concentrado en sacar el lodo, el agua y la basura de las viviendas, mientras esperan ayuda de las autoridades. Neveras, lavadoras, televisores, radios y otros electrodomésticos se dañaron por las aguas.

Carmen Alcántara, presidenta de la Junta de Vecinos Brisas de Lebrón, explicó que han recibido algunos colchones y raciones alimenticias del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos del Estado, los cuales son distribuidos entre los más afectados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130035-bb90b1cb.jpg Una de las viviendas afectadas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130055-df5d3dc8.jpg Muebles mojados se observan por doquier. (DIARIO LIRBE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130029-de0c8338.jpg Arroyo Lebrón. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130036-ef308f23.jpg Ajuares dañados. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130046-6b9bf836.jpg La gente aprovechó el sol para secar al menos la ropa que no se llevó el arroyo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/13042026-inundaciones-dejadas-por-rio-lebron-en-llos-alcarrizos-joliver-brito202604130049-1a9af17a.jpg El agua penetró a una iglesia evángelica y arrasó con todo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

"Día por día nos mandan la comida cocida, porque aquí hay muchas personas que no tienen una estufa ni un tanque de gas en su casa. También la alcaldía ha estado de la mano con nosotros y Supérate vino, hizo el levantamiento; estamos esperando por ellos".

Sin embargo, entiende que falta más, como la reparación de las viviendas afectadas y ayudar a la gente con los ajuares que se dañaron.

Algunas de las madres de familia afectadas expresaron que no es suficiente con entregar un colchón. Se necesita mucho más, expresó Ana Rosa Peralta, una de las afectadas.

"Nos quedamos con la ropa que teníamos esa noche. Se perdieron los electrodomésticos, la nevera, todo. Esperamos la ayuda del señor presidente; la estamos esperando. También pedimos los gaviones del río, porque si se interviene eso, no nos pasará más", indicó.

Mientras que Lorenza de los Santos dijo que la iglesia que había construido junto a su esposo fue arrasada por el arroyo.

"Yo estaba pensando en inaugurarla ya este mes y el río nos sorprendió de una manera que la desbarató totalmente. Al frente de la iglesia también hay una pareja de ancianos; ahí el agua se lo llevó todo".

Llamó al presidente Luis Abinader a que tenga la amabilidad de visitar Brisas de Lebrón y que trate de dragar el río y construir el muro que se necesita.

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Drey Nova, residente en el barrio El Progreso, próximo a Brisas de Lebrón, también reclamó ayuda, debido a que la cañada de su zona se desbordó, penetró a las viviendas y dañó todo a su paso.

Carolina Ureña, secretaria del Concejo de Regidores de la Alcaldía de Los Alcarrizos, dijo que desde el primer momento de la riada el alcalde Junior Santos ha estado atento a lo que ocurre en el barrio Brisas de Lebrón.

"Hemos estado recogiendo la basura y los desechos que, por la misma inundación, se han acumulado en el sector. Los encargados sectoriales han dado seguimiento, y el enlace con el ayuntamiento ha estado día a día con la comunidad, con los presidentes de juntas de vecinos y con los comunitarios del sector", indicó.

Esperan ayuda oficial

Afirmó que se necesitará el aporte del Gobierno central para recuperar el sector, donde viven más de 500 familias, debido a los cuantiosos daños dejados por las aguas del arroyo.

La entidad Techo, una organización sin fines de lucro que lleva 10 años en Brisas de Lebrón, acudió con kits de alimentos e higiene que son entregados a las familias.

Diego Quintanilla, dirigente de la entidad, dijo que su trabajo es de respuesta humanitaria y acompañamiento a comunidades vulnerables.

"Justamente estamos respondiendo hoy, junto con la comunidad y la organización comunitaria, brindando kits de alimentación e higiene, porque entendemos que ante esta emergencia eso es lo principal", sostuvo.