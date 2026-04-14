El panorama en el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, en la Avenida George Washington, todavía refleja los efectos de las lluvias y los fuertes vientos que se registraron la tarde de ayer lunes.

La mañana de este martes, en la entrada lateral, se observan ramas, hojas y trozos de madera esparcidos entre la acera y el suelo. El tronco del árbol que cayó permanece justo donde impactó y provocó el colapso de parte de la pared y el portón de la institución.

La zona permanece acordonada con cintas amarillas de precaución que advierten la prohibición del paso. Se trata de un área de parqueo que, según explicó un empleado, al momento del incidente no tenía vehículos estacionados, lo que evitó mayores pérdidas.

En la acera, aún quedan los restos de escombros de la pared derribada, junto a un poste de iluminación y cables que quedaron expuestos.

Ante la institución evalúa los daños y ha habilitado otras puertas y zonas para permitir el ingreso del personal y el estacionamiento de vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110843-am-20407264.jpeg Restos de pared, cables expuestos y un poste afectado permanecen en la acera tras los daños causados por los fuertes vientos y lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110838-am-bcd504f9.jpeg Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura, dejando escombros y la zona acordonada tras las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110855-am-2a8f11f8.jpeg Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura debido a las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Al momento del hecho, algunos trabajadores ya se habían marchado a sus hogares cuando empezó el aguacero. Otros optaron por quedarse dentro.

"Aquí todo el mundo estaba salvaguardándose porque era fuerte la brisa", contó uno de ellos.

La situación también llama la atención de quienes pasan por la zona. Algunos se detienen, miran y comentan entre ellos, mientras otros sacan sus celulares para tomar fotos o grabar videos.

Durante un recorrido de un equipo de Diario Libre por el lugar, se pudo observar a varios curiosos señalando los daños. Incluso, el conductor de una guagüita vendedora de agua se detuvo por unos minutos para tomar fotografías o videos.

En los alrededores del Ministerio de Cultura, el panorama no es muy distinto. También permanecen árboles caídos provocados por las lluvias.

Impacto menor en City Center

Los efectos de las lluvias también alcanzaron la construcción del City Center by Lady Lee, un moderno centro comercial que se construye en el municipio Santo Domingo Este, en la intersección de la Autopista Las Américas con la Avenida Charles de Gaulle, aunque sin daños mayores.

Las láminas de zinc que rodean la obra no resistieron del todo los fuertes vientos. De estas, varias fueron derribadas y terminaron sobre las aceras, mientras que otras quedaron parcialmente levantadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110916-am-572fdace.jpeg Láminas de zinc derribadas y lodo acumulado evidencian los efectos de las lluvias en la construcción del City Center y zonas aledañas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110958-am-b54d665e.jpeg Obreros continúan labores en el City Center pese a los daños visibles en el perímetro tras las lluvias y ráfagas de viento. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-110917-am-432b4ecd.jpeg Láminas de zinc desprendidas por los vientos quedaron sobre la acera en la construcción del City Center, sin reportes de daños mayores. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) ‹ >

Justo en una las aceras se observa lodo acumulado, arrastrado por la tierra del terreno en construcción, lo que evidencia cómo el agua corrió con fuerza durante las lluvias.

A pesar de la situación, la actividad en el lugar no se ha detenido. Desde tempranas horas de este martes, personal de ingeniería y obreros continúan con sus labores.