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VIDEO | Lluvias derriban árbol y provocan daños en el Ministerio de Cultura

Los efectos de las lluvias también alcanzaron la construcción del City Center by Lady Lee, un moderno centro comercial que se construye en el municipio Santo Domingo Este

    El panorama en el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, en la Avenida George Washington, todavía refleja los efectos de las lluvias y los fuertes vientos que se registraron la tarde de ayer lunes.

    La mañana de este martes, en la entrada lateral, se observan ramas, hojas y trozos de madera esparcidos entre la acera y el suelo. El tronco del árbol que cayó permanece justo donde impactó y provocó  el colapso de parte de la pared y el portón de la institución.

    La zona permanece acordonada con cintas amarillas de precaución que advierten la prohibición del paso. Se trata de un área de parqueo que, según explicó un empleado, al momento del incidente no tenía vehículos estacionados, lo que evitó mayores pérdidas.

    En la acera, aún quedan los restos de escombros de la pared derribada, junto a un poste de iluminación y cables que quedaron expuestos.

    Ante la institución evalúa los daños y ha habilitado otras puertas y zonas para permitir el ingreso del personal y el estacionamiento de vehículos.

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    Restos de pared, cables expuestos y un poste afectado permanecen en la acera tras los daños causados por los fuertes vientos y lluvias.
    Restos de pared, cables expuestos y un poste afectado permanecen en la acera tras los daños causados por los fuertes vientos y lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)
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    Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura, dejando escombros y la zona acordonada tras las fuertes lluvias.
    Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura, dejando escombros y la zona acordonada tras las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)
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    Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura debido a las fuertes lluvias.
    Árbol caído derribó parte de la pared y el portón del Ministerio de Cultura debido a las fuertes lluvias. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

      Al momento del hecho, algunos trabajadores ya se habían marchado a sus hogares cuando empezó el aguacero. Otros optaron por quedarse dentro.

      "Aquí todo el mundo estaba salvaguardándose porque era fuerte la brisa", contó uno de ellos.

      La situación también llama la atención de quienes pasan por la zona. Algunos se detienen, miran y comentan entre ellos, mientras otros sacan sus celulares para tomar fotos o grabar videos.

      Durante un recorrido de un equipo de Diario Libre por el lugar, se pudo observar a varios curiosos señalando los daños. Incluso, el conductor de una guagüita vendedora de agua se detuvo por unos minutos para tomar fotografías o videos

      En los alrededores del Ministerio de Cultura, el panorama no es muy distinto. También permanecen árboles caídos provocados por las lluvias

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      Las láminas de zinc que rodean la obra no resistieron del todo los fuertes vientos. De estas, varias fueron derribadas y terminaron sobre las aceras, mientras que otras  quedaron parcialmente levantadas. 

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      Láminas de zinc derribadas y lodo acumulado evidencian los efectos de las lluvias en la construcción del City Center y zonas aledañas.
      Láminas de zinc derribadas y lodo acumulado evidencian los efectos de las lluvias en la construcción del City Center y zonas aledañas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)
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      Obreros continúan labores en el City Center pese a los daños visibles en el perímetro tras las lluvias y ráfagas de viento.
      Obreros continúan labores en el City Center pese a los daños visibles en el perímetro tras las lluvias y ráfagas de viento. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)
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      Láminas de zinc desprendidas por los vientos quedaron sobre la acera en la construcción del City Center, sin reportes de daños mayores.
      Láminas de zinc desprendidas por los vientos quedaron sobre la acera en la construcción del City Center, sin reportes de daños mayores. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

        Justo en una las aceras se observa lodo acumulado, arrastrado por la tierra del terreno en construcción, lo que evidencia cómo el agua corrió con fuerza durante las lluvias.

        A pesar de la situación, la actividad en el lugar no se ha detenido. Desde tempranas horas de este martes, personal de ingeniería y obreros continúan con sus labores.

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          Es periodista en Diario Libre.