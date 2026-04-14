Vaguada deja sin agua más de un millón de hogares y establecimientos

De acuerdo con el Informe de Situación No. 04, emitido este 14 de abril por la vaguada a las 12:00 del mediodía, 6,100 viviendas han resultado afectadas y 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas y se reportan daños en carreteras y puentes. ( SAMIL MATEO )

Las lluvias asociadas a una vaguada han dejado más de un millón de personas afectadas en el servicio de agua potable, miles de viviendas impactadas y comunidades incomunicadas en distintas provincias del país, según el informe preliminar más reciente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De acuerdo con el Informe de Situación No. 04, emitido este 14 de abril a las 12:00 del mediodía, 6,100 viviendas han resultado afectadas y 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas y se reportan daños en carreteras y puentes.

Impacto de las lluvias y daños en infraestructuras

El impacto más amplio se registra en el sector agua. El COE informó que 54 acueductos están fuera de servicio, lo que afecta directamente a 648,978 usuarios. A esto se suman otros sistemas dañados, elevando el total a 1,053,956 personas afectadas en el suministro de agua potable.

En el Gran Santo Domingo, las lluvias provocaron inundaciones urbanas en avenidas principales como la 27 de Febrero, Independencia y George Washington, además de la caída de árboles que afectaron el tránsito.

En Puerto Plata, uno de los eventos más severos dejó un hospital inundado en Montellano, con daños en su estructura y equipos, lo que obligó a instalar un hospital móvil para atender a la población. También se reportó que la crecida de un río arrastró gaviones, poniendo en riesgo comunidades cercanas.

Las provincias del interior también registran daños. En Monte Plata, el desbordamiento de ríos dejó comunidades incomunicadas, mientras que en San Cristóbal al menos 15 viviendas fueron anegadas y varias personas desplazadas. En Hato Mayor, 18 viviendas resultaron inundadas y un hotel afectado.

En San Pedro de Macorís, varias comunidades quedaron aisladas por el desbordamiento de ríos, mientras que en El Seibo dos personas fueron rescatadas tras intentar cruzar un arroyo crecido.

Medidas y alertas emitidas por el COE

El informe también reporta daños en infraestructuras, incluyendo un puente colapsado en Monte Plata, restricciones de paso en Valverde y tramos carreteros afectados en El Seibo.

El COE mantiene 19 provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde, debido al riesgo de nuevas inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las autoridades advirtieron que las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo las lluvias, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

Ante este panorama, el organismo reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua y a mantenerse atentos a los boletines oficiales.