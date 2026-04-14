Vehículos destruidos, árboles y postes eléctricos caídos por lluvias en el Gran Santo Domingo

En la Zona Colonial, varios árboles fueron derribados por los vientos, impactando varios vehículos y afectando el tendido eléctrico, específicamente entre las calles Arzobispo Portes y 19 de Marzo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Las intensas lluvias registradas la tarde de ayer, acompañadas de fuertes ráfagas de viento, provocaron estragos en varios puntos del Gran Santo Domingo, principalmente en el Distrito Nacional, debido a la incidencia de una activa vaguada.

Las precipitaciones, que se concentraron en la parte sur, ocasionaron inundaciones urbanas, caída de árboles y afectaciones en el sistema eléctricoen el Malecón, la Zona Universitaria, Gascue y Zona Colonial. A la hora del evento, el Gran Santo Domingo se encontraba en alerta roja.

En el Distrito Nacional, los vientos, percibidos por muchos como huracanados, también derribaron postes del tendido eléctrico y provocaron el desprendimiento de una cornisa en el centro comercial Malecón Center, cuyos escombros perjudicaron a dos vehículos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/d2aac73d-1980-453a-a743-fd070bc582c8-fa790f92.jpg Escombros caídos en la parte norte de Malecón Center. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El desprendimiento de la cornisa ocurrió alrededor de las 5:35 de la tarde, durante las fuertes lluvias, cuando parte de la estructura del piso 12 cayó hacia el exterior del complejo.

Tras el incidente, unidades de la Defensa Civil se presentaron en el lugar, mientras empleados retiraban los escombros.

En un comunicado, el Consejo de Administración del Condominio Malecón Center aclaró que el desprendimiento que no representa una amenaza de carácter estructural de la edificación. Dijo que tampoco hubo personas lesionadas.

Vehículos afectados

En cuanto a las caídas de árboles, uno de los afectados fue el mecánico José Miguel Moya, quien relató que su vehículo fue impactado por un árbol mientras se encontraba dentro del mismo, en la calle José María Heredia en Gascue.

"El impacto fue un poco traumático, porque no me lo esperaba. Estaba lloviendo y cayendo granizo, con los vidrios empañados, y no sentí cuando el árbol cayó", narró. Afortunadamente, dijo que logró salir por sus propios medios sin sufrir heridas.

De igual forma, otra ciudadana reportó que dos de sus vehículos resultaron afectados tras la caída de árboles durante un "vendaval" en el sector Gascue. En la Zona Colonial, varios árboles fueron derribados por los vientos, impactando vehículos y afectando el tendido eléctrico, específicamente entre las calles Arzobispo Portes y 19 de Marzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-13-at-80006-pm-304139b9.jpeg En el área de Güibia se observaron numerosos árboles y ramas caídas, así como un poste de alumbrado derribado. (DIARIO LIBRE/HAROLYN GAVILÁN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/55e8ff90-59c7-49ed-aaaa-8a4a2806219c-1c065c71.jpg Árbol arrancado desde la raíz por los fuertes vientos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/4a55ab39-d63f-4ce2-bdab-76b04521d795-aa6178d0.jpg Brigadas cortan ramas de árboles en la Zona Colonial de Santo Domingo como consecuencia de las lluvias. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Daños en el Malecón de SD

En un recorrido por el Malecón de Santo Domingo se constató la magnitud de los daños. En el área de Güibia se observaron numerosos árboles y ramas caídas, así como un postes del alumbrado derribado.

Aunque las inundaciones comenzaron a ceder al caer la noche, persistían grandes acumulaciones de agua en distintos puntos del litoral, mientras varios árboles obstruían parcialmente el paso peatonal y la vía en la avenida George Washington.

En la citada avenida, también resultó afectada la verja frontal del Ministerio de Cultura, que colapsó luego de que un árbol y un poste cayeran sobre la estructura.

La entrada principal fue clausurada de manera preventiva para evitar el acceso de personas al área afectada.

Las condiciones del tiempo también provocaron largos taponamientos en las principales vías de la capital, los cuales fueron viabilizados por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Alcaldía desplegó brigadistas La Alcaldía del Distrito Nacional informó que más de 1,100 brigadistas fueron desplegados para mitigar los efectos de la vaguada en la ciudad. Al hacer contacto telefónico con los asistentes a la sesión el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, la ejecutiva municipal explicó que esta cifra incluía a brigadistas, bomberos y colaboradores de varias direcciones. También dijo que trabajaban junto a los bomberos y los Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente en el retiro de los árboles que cayeron sobre aceras y vías.

En Santo Domingo Este

El municipio Santo Domingo Este se reportaron fuertes lluvias con vientos y granizadas en el ensanche Isabelita, Los Mameyes y otras zonas cercanas al litoral caribeño.

|#EnVideoDL| Usuarios reportaron la caída de granizo la tarde de este lunes en el sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, en medio de las intensas lluvias que afectan la tarde de este lunes a la zona sur del país.



Video: fuente externa #DiarioLibre #LluviasRD... pic.twitter.com/YKs0OmlRkY — Diario Libre (@DiarioLibre) April 13, 2026

¿Por qué se registraron vientos tan intensos?

El meteorólogo Heriberto Fabián, del Instituto Dominicano de Meteorología, explicó a Diario Libre que este fenómeno responde al comportamiento de la vaguada. Indicó que, cuando estos sistemas son profundos y activos, generan nubes convectivas de gran desarrollo vertical.

Dijo que estas nubes contienen corrientes ascendentes y descendentes que producen ráfagas de viento intensas, acompañadas de lluvias fuertes, actividad eléctrica e incluso granizo, como también ocurrió hoy en algunos puntos de Santo Domingo Este.

Fabián precisó que, aunque las ráfagas fueron percibidas como huracanadas, alcanzando velocidades de hasta 63 kilómetros por hora, no se trata de un ciclón, sino de los efectos propios de una vaguada activa.

Provincias en alerta El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a Puerto Plata en alerta roja, mientras que al Distrito Nacional y otras 23 provincias en niveles de alerta amarilla y verde, ante la persistencia de la vaguada que continuará generando lluvias en gran parte del país. En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Montecristi, Samaná, La Altagracia, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), San José de Ocoa, La Romana, provincia Santo Domingo, El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal, además del Distrito Nacional. En verde permanecen Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia. Debido a esta situación, el Ministerio de Educación suspendió la docencia en Puerto Plata, mientras las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.