Comerciantes dan 20 días al Gobierno para terminar trabajos en calle Del Sol en Santiago

José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), ofrece declaraciones sobre los retrasos en los trabajos de la calle Del Sol y su impacto en los comercios del Centro Histórico de la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Los comerciantes del Centro Histórico de la provincia Santiago otorgaron un compás de espera de 20 días al Gobierno Central para que concluya la primera etapa de los trabajos de remozamiento en la calle Del Sol, afectados en los últimos días por las lluvias.

Así lo afirmó José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), tras explicar que ese fue el plazo prometido recientemente por la comisión presidencial encargada de la obra, condicionado además por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Indicó que, de persistir las lluvias, el plazo podría extenderse, debido a las limitaciones que estas condiciones climáticas imponen al desarrollo de los trabajos.

Reynoso señaló que el sector se preparó para una intervención de tres meses, pero el proyecto ya acumula cerca de siete meses sin concluir los tramos iniciales.

Aseguró que esta situación ha impactado especialmente a los negocios ubicados en las dos cuadras actualmente intervenidas, donde, según indicó, apenas operan unos pocos establecimientos debido a las dificultades generadas por los trabajos.

"Si seguimos con esta falta de cumplimiento, tendremos una calle muy bonita, pero sin comercio", advirtió.

Apoyo al proyecto

El dirigente empresarial expresó el respaldo del sector al remozamiento del Centro Histórico, al considerar que es clave para consolidar a Santiago como destino turístico y fortalecer su principal arteria comercial.

No obstante, insistió en la necesidad de establecer un cronograma claro que minimice el impacto económico en los comerciantes, así como garantizar mayor planificación en las siguientes etapas.

Piden ayuda

Los comerciantes piden, además de la culminación de las dos cuadras en intervención, la entrega de asistencia económica a los comerciantes afectados, la revisión del contrato con la empresa constructora ante posibles incumplimientos y la ejecución del proyecto por tramos más pequeños, preferiblemente por cuadra.

Los comerciantes también indicaron que, tras concluir este primer tramo, será necesario un seguimiento continuo entre autoridades, empresarios y medios de comunicación para garantizar el cumplimiento de los plazos.

El sector advirtió que, de no cumplirse el nuevo plazo acordado, evaluarán nuevas acciones en defensa de la actividad comercial del centro de la ciudad.

Constructora responde a comerciantes

La empresa a cargo del remozamiento de la Calle Del Sol aseguró que los trabajos avanzan "a buen ritmo", pese a los retrasos provocados por las lluvias, en respuesta al reclamo de comerciantes que han otorgado un compás de espera de 20 días para la culminación de la primera etapa del proyecto.

El ingeniero Luis Ledezma, representante de la constructora, explicó que las condiciones climáticas han sido el principal obstáculo, generando un atraso acumulado de "unos 50 y tantos días" en el cronograma.

No obstante, insistió en que el ritmo de ejecución se mantiene estable.

Sobre la presión de los comerciantes, quienes demandan una fecha clara de entrega, el ingeniero indicó que la empresa cuenta con el personal, equipos y capacidad técnica necesarios para cumplir, señalando que el único inconveniente ha sido el clima.