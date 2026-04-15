Un deslizamiento de tierra registrado este miércoles en el sector Palo Alto, en el distrito municipal de Jacagua, provocó el cierre preventivo de una vía en esta zona montañosa de la provincia Santiago.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el derrumbe afectó un tramo de la carretera, lo que obligó a suspender temporalmente el tránsito mientras se realizaban labores de limpieza y remoción de escombros.

Trabajos para restablecer circulación

Las autoridades de Jacagua, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se presentaron al lugar para despejar el área afectada y restablecer la circulación.

El deslizamiento se habría originado por la saturación del suelo, producto de las lluvias registradas en la zona durante los últimos días.

No obstante, comunitarios indicaron que, aunque se trata de una zona montañosa, este tipo de incidentes no es frecuente en ese punto.