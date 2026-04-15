Restauran fachadas y modernizan calles con apoyo del BID en Ciudad Colonial
Proyecto "Pinta tu Ciudad" impulsa la renovación de más de 130 viviendas históricas
El Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, ejecutado con 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de la Unión Europea, ha logrado recuperar 28 de las 60 fachadas de viviendas de un total de 120 contempladas en el proyecto.
Las intervenciones comprenden una restauración profunda, pañete, carpintería, herrería, reparación de techos y elementos decorativos, sin costo para sus propietarios.
Un proyecto complementario es "Pinta tu Ciudad", que hasta la fecha abarca unas 120 viviendas, a las que también se les ha realizado un proceso profundo de limpieza, que incluye sellado de grietas, corrección de imperfecciones y reparaciones.
Un total de 137 viviendas ya han sido pintadas, de un total de 150, aunque la meta es superar las 295 unidades a diciembre de este 2026.
Durante un encuentro con la prensa, los responsables de los 28 proyectos que contempla el programa —que además del financiamiento del BID cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea— informaron que seis calles ya han sido terminadas, entre ellas Las Damas, Las Mercedes, Salomé Ureña, Luperón, Arzobispo Nouel y Hostos, hasta Las Mercedes.
Cuatro vías están en proceso: la calle 19 de Marzo presenta un 79 % de avance; Padre Billini, un 49 %; la avenida Duarte, un 44 %, y la José Reyes, un 36 % de ejecución.
Rehabilitarán 140 viviendas en la Ciudad Colonial y barrios aledaños
Los trabajos se iniciaron en febrero de 2023 y la totalidad de las calles estaría concluida, a más tardar, en diciembre de este año, de acuerdo con los encargados del proyecto.
Un nuevo corredor
Otro componente de la revitalización integral de la Ciudad Colonial es la movilidad eléctrica, con la incorporación de cinco autobuses que cubrirán una ruta desde el casco histórico hasta la Plaza de la Cultura, bajo la responsabilidad de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
Son cinco autobuses eléctricos, que ya están en el país, que serán conducidos por mujeres, que ya recibieron entrenamientos. La ruta contará con 35 paradas, de las cuales 17 estarán en el centro histórico y dos próximas a varias estaciones de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.