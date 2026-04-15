×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ciudad Colonial
Ciudad Colonial

Restauran fachadas y modernizan calles con apoyo del BID en Ciudad Colonial

Proyecto "Pinta tu Ciudad" impulsa la renovación de más de 130 viviendas históricas

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Restauran fachadas y modernizan calles con apoyo del BID en Ciudad Colonial
Se busca uniformidad en la pintura de cada viviendas o establecimiento reparados y pintados. (DIARIO LIOBRE/DANIA ACEVEDO)

El Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, ejecutado con 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de la Unión Europea, ha logrado recuperar 28 de las 60 fachadas de viviendas de un total de 120 contempladas en el proyecto.

Las intervenciones comprenden una restauración profunda, pañete, carpintería, herrería, reparación de techos y elementos decorativos, sin costo para sus propietarios.

Un proyecto complementario es "Pinta tu Ciudad", que hasta la fecha abarca unas 120 viviendas, a las que también se les ha realizado un proceso profundo de limpieza, que incluye sellado de grietas, corrección de imperfecciones y reparaciones.

Expandir imagen
Fachada intervenida.
Fachada intervenida. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Expandir imagen
Una de las calles terminadas.
Una de las calles terminadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Expandir imagen
Infografía
(DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Expandir imagen
Amín Serulle, coordinador de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad y Espacios Públicos.
Amín Serulle, coordinador de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad y Espacios Públicos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
Expandir imagen
Jaime Read, coordinador de Desarrollo de las Economías Locales.
Jaime Read, coordinador de Desarrollo de las Economías Locales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
    Expandir imagen
    Infografía
    (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
    Expandir imagen
    Jeannette D Antonio, coordinadora de Operaciones. 
    Jeannette D Antonio, coordinadora de Operaciones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
    Expandir imagen
    Glenys Mercado, de Contacto con la Comunidad.
    Glenys Mercado, de Contacto con la Comunidad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

      Un total de 137 viviendas ya han sido pintadas, de un total de 150, aunque la meta es superar las 295 unidades a diciembre de este 2026.

      Durante un encuentro con la prensa, los responsables de los 28 proyectos que contempla el programa —que además del financiamiento del BID cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea— informaron que seis calles ya han sido terminadas, entre ellas Las Damas, Las Mercedes, Salomé Ureña, Luperón, Arzobispo Nouel y Hostos, hasta Las Mercedes.

      • Cuatro vías están en proceso: la calle 19 de Marzo presenta un 79 % de avance; Padre Billini, un 49 %; la avenida Duarte, un 44 %, y la José Reyes, un 36 % de ejecución.

      Los trabajos se iniciaron en febrero de 2023 y la totalidad de las calles estaría concluida, a más tardar, en diciembre de este año, de acuerdo con los encargados del proyecto.

      Expandir imagen
      La ruta que cubrirán los autobuses eléctricos. 
      La ruta que cubrirán los autobuses eléctricos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
      Expandir imagen
      Los trabajos no se detienen.
      Los trabajos no se detienen. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
      Expandir imagen
      La parte eléctrica es soterrada.
      La parte eléctrica es soterrada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)
      Expandir imagen
      Guillermo Ricart, coordinador de Revitalización de Calles.
      Guillermo Ricart, coordinador de Revitalización de Calles. (DIARIO LBRE/DANIA ACEVEDO)

        Un nuevo corredor

        Otro componente de la revitalización integral de la Ciudad Colonial es la movilidad eléctrica, con la incorporación de cinco autobuses que cubrirán una ruta desde el casco histórico hasta la Plaza de la Cultura, bajo la responsabilidad de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

        Son cinco autobuses eléctricos, que ya están en el país, que serán conducidos por mujeres, que ya recibieron entrenamientos. La ruta contará con 35 paradas, de las cuales 17 estarán en el centro histórico y dos próximas a varias estaciones de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.

        TEMAS -
        • Compartir por Twitter
        • Compartir por Facebook

        Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 