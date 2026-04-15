Restauran fachadas y modernizan calles con apoyo del BID en Ciudad Colonial

Se busca uniformidad en la pintura de cada viviendas o establecimiento reparados y pintados. ( DIARIO LIOBRE/DANIA ACEVEDO )

El Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial, ejecutado con 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de la Unión Europea, ha logrado recuperar 28 de las 60 fachadas de viviendas de un total de 120 contempladas en el proyecto.

Las intervenciones comprenden una restauración profunda, pañete, carpintería, herrería, reparación de techos y elementos decorativos, sin costo para sus propietarios.

Un proyecto complementario es "Pinta tu Ciudad", que hasta la fecha abarca unas 120 viviendas, a las que también se les ha realizado un proceso profundo de limpieza, que incluye sellado de grietas, corrección de imperfecciones y reparaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0474-7b0f5e45.jpg Fachada intervenida. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0447-99a24618.jpg Una de las calles terminadas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0325-2fe72e49.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0348-0d5e02dd.jpg Amín Serulle, coordinador de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad y Espacios Públicos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0385-b59d02d4.jpg Jaime Read, coordinador de Desarrollo de las Economías Locales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0400-6dc3c78a.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0290-267e935f.jpg Jeannette D Antonio, coordinadora de Operaciones. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0397-59ddef8e.jpg Glenys Mercado, de Contacto con la Comunidad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Un total de 137 viviendas ya han sido pintadas, de un total de 150, aunque la meta es superar las 295 unidades a diciembre de este 2026.

Durante un encuentro con la prensa, los responsables de los 28 proyectos que contempla el programa —que además del financiamiento del BID cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea— informaron que seis calles ya han sido terminadas, entre ellas Las Damas, Las Mercedes, Salomé Ureña, Luperón, Arzobispo Nouel y Hostos, hasta Las Mercedes.

Cuatro vías están en proceso: la calle 19 de Marzo presenta un 79 % de avance; Padre Billini, un 49 %; la avenida Duarte, un 44 %, y la José Reyes, un 36 % de ejecución.

Te puede interesar Rehabilitarán 140 viviendas en la Ciudad Colonial y barrios aledaños

Los trabajos se iniciaron en febrero de 2023 y la totalidad de las calles estaría concluida, a más tardar, en diciembre de este año, de acuerdo con los encargados del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0358-f3e65913.jpg La ruta que cubrirán los autobuses eléctricos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0485-a1d4e330.jpg Los trabajos no se detienen. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0458-bdf09759.jpg La parte eléctrica es soterrada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/2f3a0304-22ce3283.jpg Guillermo Ricart, coordinador de Revitalización de Calles. (DIARIO LBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Un nuevo corredor

Otro componente de la revitalización integral de la Ciudad Colonial es la movilidad eléctrica, con la incorporación de cinco autobuses que cubrirán una ruta desde el casco histórico hasta la Plaza de la Cultura, bajo la responsabilidad de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Son cinco autobuses eléctricos, que ya están en el país, que serán conducidos por mujeres, que ya recibieron entrenamientos. La ruta contará con 35 paradas, de las cuales 17 estarán en el centro histórico y dos próximas a varias estaciones de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.