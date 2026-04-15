Señal de "No Estacione" sigue siendo letra muerta

Vehículos parqueados en el entorno del Instituto Dermatológico y Cirugía De Piel (IDCP) en el Distrito Nacional, pese a una señal de "No Estacione". ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Solo el año pasado, 52,440 conductores fueron sancionados por estacionarse en lugares prohibidos, según datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Respetar las señales de tránsito es una obligación establecida en la normativa vial; sin embargo, es frecuente observar conductores que incumplen la señal de "No Estacione".

Tras un recorrido realizado por Diario Libre en sectores capitalinos como La Feria, ensanche La Fe y la Ciudad Colonial, se constató una gran cantidad de vehículos estacionados pese a la señalización de "No Estacione".

Aunque la falta de casco protector, conducir sin licencia o sin seguro presentan cifras significativamente más elevadas en cuanto a infracciones impuestas, estacionarse pese a una señal de "No Estacione" figura entre las más fiscalizadas.

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La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece, en su artículo 237, los lugares donde está prohibido estacionarse, especialmente cuando se obstruye o dificulta el libre tránsito, cuya violación conlleva multas de entre uno y tres salarios mínimos, conforme a la gravedad de la infracción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-23931-pm-33ae2a06.jpeg Vehículo estacionado en una parada de autobús. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

De acuerdo con los registros mensuales, esta falta se mantuvo constante durante todo el 2025, registrando 4,817 casos en enero, 3,773 en febrero, 4,098 en marzo, 4,180 en abril, 4,397 en mayo, 4,066 en junio, 4,723 en julio, 5,045 en agosto, 4,529 en septiembre, 4,349 en octubre, 4,167 en noviembre y 4,296 en diciembre.

Parquéate RD no ha bastado

La señal "No Estacione" se coloca en lugares donde estacionar vehículos puede afectar la seguridad, la visibilidad o el flujo del tránsito.

Generalmente, se instala en esquinas, entradas de garajes, zonas comerciales con alta circulación, cerca de hospitales, escuelas o intersecciones, así como en vías estrechas donde un vehículo detenido podría causar congestión o dificultar el paso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/loloo-c0bd047f.jpeg Calle Arzobizpo Meriño, en la Zona Colonial. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Su propósito es mantener el orden en la vía pública, prevenir accidentes y garantizar que tanto conductores como peatones puedan desplazarse de manera segura y eficiente.

Para crear conciencia y fiscalizar más a los conductores, el Gobierno implementa el programa Parquéate RD, desarrollado a través de la iniciativa RD Se Mueve. Es un plan piloto que involucra a varias instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

El director de Parquéate RD, José Cedeño, explica que el proyecto se ejecutó por fases, iniciando con una campaña educativa de 15 días en la que se colocaban "multas educativas" a los conductores que violaban la señal de "No Estacione", con el objetivo de concientizarlos sobre el cumplimiento de la ley.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/fjhklkl-c272af51.jpeg Vehículo estaciones aunque una señal indica que no se puede en la calle Yolanda Guzmán, ensanche Luperón, en el Distrito Nacional (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Posteriormente, se implementó un periodo de un mes en el que los vehículos mal estacionados eran remolcados sin costo para los infractores, como parte de una etapa de adaptación.

Las multas

Finalmente, se estableció una sanción económica de 5,000 pesos —de los cuales 1,000 se destinan a la Procuraduría General de la República y 4,000 a costos operativos— para quienes continúan incumpliendo la normativa.

Según indica el director, estas medidas buscan reducir las infracciones y han generado beneficios como la disminución de la congestión vehicular, mayor fluidez en el tránsito, menor consumo de combustible y una reducción en los niveles de contaminación.

"Este plan lo hemos estado implementando en el sector ensanche Naco desde julio del año pasado, aunque fue en agosto cuando se inició el cobro de las multas", afirma Cedeño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-25004-pm-7c4dce4c.jpeg Señal de No Estacione en el sector Naco. (DIARIO LIBRE/ RUTH SALCEDO)

No obstante, durante un recorrido por el ensanche Naco se observó que el cumplimiento de la señalización varía según la ubicación. En vías que conectan con avenidas principales, como la 27 de Febrero, los conductores tienden a respetar con mayor frecuencia la normativa. Mientras que, en calles secundarias o más internas, su incumplimiento es más recurrente.

Pese a la señalización que advierte sobre el remolque de vehículos y el pago de sanciones, algunos conductores continúan incurriendo en esta infracción.

A otros sectores

Dentro del programa se prevé expandir la iniciativa a otros sectores del Distrito Nacional, como Gascue, donde ya existe interés por parte de los residentes.

Cedeño informó que la zona se encuentra actualmente en fase de evaluación, con miras a su próxima implementación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-25013-pm-15323330.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-25013-pm-15323330.jpeg Avenida Roberto Pastoriza, enchanche Naco. (DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO)