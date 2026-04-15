Alerta en Paraíso del Caribe por ladera que pone en riesgo la vida de residentes

Se ha deteriorado la ladera y el peligro de caer al vacío es permanente. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUIZ )

Comunitarios del residencial Paraíso del Caribe, en el municipio Santo Domingo Oeste, alertaron sobre el grave peligro que representa el progresivo derrumbe de una ladera entre varias viviendas y la calle Santa Clara que los unes con el sector de Manoguayabo, una situación que, según denuncian, lleva más de una década sin ser atendida por las autoridades.

Daleimy Gómez, residente de la zona, explicó que el problema se originó hace entre 10 y 12 años, cuando se iniciaron trabajos en el área que no fueron concluidos, dejando el terreno debilitado.

Desde entonces, las lluvias han acelerado el deterioro, provocando deslizamientos y aumentando el riesgo para las familias y transeúntes.

"Esto empezó detrás de mi casa y con el tiempo se ha ido extendiendo. Ya se han producido derrumbes, incluso un vehículo cayó en una ocasión y se quemó, pero el conductor se pudo salvar ", relató Gómez.

Aseguró que el peligro es constante, especialmente para niños y adolescentes que transitan diariamente por la zona.

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La comunitaria también indicó que, aunque el problema ha sido notificado a las autoridades, incluyendo al alcalde Francisco Peña, no se ha dado un seguimiento efectivo a la situación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/25032026-residencial-paraiso-del-caribe-neal-cruz-5-bf5d5949.jpg Frente a esta casa está la calle que tiene un lado peligroso hacia el residencial Paraíso del Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/25032026-residencial-paraiso-del-caribe-neal-cruz-7-0203089a.jpg Los vecinos exigen la reconstrucción de un muro para que no continúe derrumbándose el lugar. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/25032026-residencial-paraiso-del-caribe-neal-cruz-8-a6b1bfff.jpg Este vehículo cayó al lugar y se quemó. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Nadie se responsabiliza

Según explicó, existe confusión sobre la responsabilidad de la obra, ya que, aunque el área afectada conecta con una vía pública, parte de los trabajos deben realizarse desde terrenos considerados privados.

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y gubernamentales para que intervengan antes de que ocurra una tragedia, especialmente ante la llegada de nuevas temporadas de lluvias que podrían agravar aún más el deslizamiento de tierra.

"Gracias a Dios no ha habido pérdidas humanas, pero no queremos esperar a que eso pase para que actúen", dijo Gómez.