En entornos escolares se violan las normas sin control de las autoridades

Acera que bordea una escuela, inutilizable debido al cúmulo de basura. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La ley es clara: los entornos escolares deben mantenerse limpios, libres de publicidad política, de venta de drogas y alcohol, y sin la instalación de bancas de apuestas y de lotería ni de estaciones de combustibles.

Pero en la práctica, ese mandato se diluye a pocos metros de las aulas.

Las bancas

La resolución 104-10 del Ministerio de Hacienda prohíbe la instalación de bancas de lotería a menos de 200 metros de escuelas, colegios, estancias infantiles, iglesias y hospitales.

Esta prohibición es para proteger la salud mental de los menores quienes, debido a que aún están en pleno desarrollo, son más susceptibles a desarrollar ludopatía (adicción al juego) o trastornos.

En casi todas las escuelas recorridas por Diario Libre se verificó la operación libre de bancas de lotería con sus letreros, anuncios, publicidad y premios. En muchos casos había hasta tres de estos negocios en los alrededores.

Con las bancas deportivas ocurre lo mismo. Con sus llamativas imágenes de famosos atletas, estos negocios operan con total impunidad a pocos pasos de distancia de los centros educativos.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre cerca del Centro Educativo Politécnico Virgen de la Altagracia, en Los Mina, y el Centro Educativo en Artes María Marcia Comprés de Vargas, ubicado en Los Mameyes. Ubicados ambos en Santo Domingo Este, tienen una banca al frente.

La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) argumenta que ha denunciado muchas veces esta ilegalidad. “Existen decretos que establecen la distancia, como el 1167-01 y 730-02, y dicen que deben ser 200 metros. Eso no se está respetando, y las autoridades están conscientes, porque estamos cansados de hacer denuncias. Ya son cientos de denuncias que hemos depositado, explicando esta situación que afecta a escuelas, hospitales, iglesias, pero el desorden continúa porque las autoridades, lamentablemente, están en una inacción total”, criticó el secretario general del gremio, Cristian Guzmán.

Si se toma en cuenta que existen unas 71,000 bancas de lotería en todo el país, entre legales e ilegales, y alrededor de 7,800 escuelas públicas, se puede estimar que por cada escuela existen entre 9 y 10 bancas en la República Dominicana.

Gasolineras y GLP

Debido al riesgo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de resoluciones como la 297-19, regula las distancias a las que debe estar una escuela de uno de estos establecimientos.

Indigentes en los alrededores La ley establece que en los entornos escolares se debe garantizar un ambiente seguro y libre de peligros. En los alrededores del Centro de Excelencia República de Colombia, ubicado en el ensanche Luperón, se asientan personas en condición de calle que han hecho del entorno de la escuela su “hogar”. Esto puede representar un peligro para los alumnos, pues algunos indigentes suelen consumir sustancias ilícitas o tienen algún tipo de enfermedad mental. Autoridades del centro explicaron que no solo los hay en los alrededores, sino que es un problema general del sector que se ha denunciado con anterioridad, sin cambios.