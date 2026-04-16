Entornos escolares violan normas sin control de las autoridades

Acera que bordea una escuela, inutilizable debido al cúmulo de basura. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La ley es clara: los entornos escolares deben mantenerse limpios, libres de publicidad política, de venta de drogas y alcohol, y sin la instalación de bancas de apuestas y de lotería ni de estaciones de combustibles.

Pero en la práctica, ese mandato se diluye a pocos metros de las aulas.

Bancas deportivas y de lotería

La resolución 104-10 del Ministerio de Hacienda prohíbe la instalación de bancas de lotería a menos de 200 metros de escuelas, colegios, estancias infantiles, iglesias y hospitales.

Esta prohibición es para proteger la salud mental de los menores, quienes, debido a que aún están en pleno desarrollo, son más susceptibles a desarrollar ludopatía (adicción al juego) o trastornos del ánimo si caen en el vicio de las apuestas.

En los entornos de escuelas recorridos por un equipo de Diario Libre se verificó la operación libre de bancas de lotería con sus letreros, anuncios, publicidad y premios. En muchos casos había hasta tres de estos negocios contiguos a centros educativos.

Con las bancas deportivas ocurre lo mismo. Con sus llamativas imágenes de famosos atletas, estos negocios operan con total inmunidad a pocos pasos de distancia de los centros educativos.

Un ejemplo de esto es lo que ocurre por el Centro Educativo Politécnico Virgen de la Altagracia, en el sector Los Mina, y el Centro Educativo en Artes María Marcia Comprés de Vargas, ubicado en el sector Los Mameyes, en el municipio Santo Domingo Este. Ambos tienen una banca en frente.

Respecto a la problemática, se pronunció el vicepresidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), asegurando que existen decretos como el 1167-01 y 730-02 que establecen una distancia mínima de 200 metros entre uno de estos negocios y un plantel educativo, pero que no se están respetando.

"Las autoridades están conscientes porque estamos cansados de hacer denuncias; son cientos de denuncias que hemos depositado, explicando también esta situación que afecta a escuelas, a hospitales, a iglesias, pero el desorden continúa porque las autoridades lamentablemente están en una inacción total", lamentó.

Si se toma en cuenta que existen unas 71,000 bancas de lotería en la República Dominicana, entre legales e ilegales, y alrededor de 7,800 escuelas públicas, se puede estimar que por cada escuela existen entre 9 y 10 bancas en el país.

Gasolineras y plantas envasadoras de GLP

Debido al riesgo de explosión o incendio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la resolución 297-19, regula las distancias a las que debe estar una escuela de uno de estos establecimientos.

Para las gasolineras se exige una distancia mínima de 200 metros lineales, entre el lindero del terreno de la estación y el de una escuela u hospital.

Para las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP), la restricción es mucho más severa debido a la naturaleza del combustible, exigiendo generalmente una distancia de 700 metros respecto a centros educativos y zonas residenciales densas.

Esto no se cumple en las inmediaciones del Liceo Socorro Sánchez en Villa Duarte, el cual tiene justo al cruzar la calle una envasadora de gas.

Indigentes en los alrededores La ley establece que en los entornos escolares se debe garantizar un ambiente seguro y libre de peligros, por lo tanto, las autoridades deben prevenir situaciones que pongan en riesgo a los estudiantes.En los alrededores del Centro de Excelencia República de Colombia, ubicado en el ensanche Luperón, se asientan personas en condición de calle que han hecho del entorno de la escuela su "hogar". Esto puede representar un peligro para los alumnos, pues algunos indigentes suelen consumir sustancias ilícitas, tienen algún tipo de enfermedad mental o suelen tornarse agresivos.Autoridades del centro explicaron que no solo los hay en los alrededores, sino que es un problema general del sector que se ha denunciado con anterioridad, sin cambios.

Montones de basura

Las normas de salud escolar, las cuales se trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, establecen que los centros educativos deben mantenerse en condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas. También, establecen que se deben de evitar plagas, contaminación y focos de basura cercanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/09042026-recorrido-alrrededores-de-las-escuelas-del-distrito-nacional-samil-mateo-dominici10-d7241845.jpg Alrededores de la escuela básica Mercedes Sepúlveda en el Ensanche Luperón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/09042026-recorrido-alrrededores-de-las-escuelas-del-distrito-nacional-samil-mateo-dominici12-a4541923.jpg Alrededores de la escuela básica Mercedes Sepúlveda en el Ensanche Luperón. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

Sin embargo, el cúmulo de basura también es una realidad que se asienta en los alrededores de algunas escuelas.