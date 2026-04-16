Fundación Etikos y Codecoc impulsan proyecto para el desarrollo comunitario de La Caleta

La Fundación Etikos y el Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta (Codecoc) firmaron este jueves un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo comunitario en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, mediante la implementación del proyecto Mesoaccess.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de las comunidades locales, promover el uso de herramientas tecnológicas y generar oportunidades de desarrollo sostenible en el territorio.

El acuerdo fue suscrito por Julio Canario, en representación de la Fundación Etikos, y por Santos Ángel Carvajal Mota, presidente de Codecoc, organización que agrupa juntas de vecinos, entidades comunitarias, ligas deportivas y otros actores sociales del distrito. El proyecto Mesoaccess es coordinado en el país por Olga Jape Collins.

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El proyecto Mesoaccess, cuyo nombre completo es "Un portal mesoamericano y del Caribe de iniciativa comunitaria para un desarrollo sostenible que fortalezca la economía local e inclusión social y tecnología", es una plataforma orientada a promover el desarrollo sostenible en comunidades de la región.

El nombre combina la referencia a lo "mesoamericano" y el término "access" (acceso), aludiendo al uso de la tecnología, el internet y la apertura de oportunidades para las comunidades participantes. Esta denominación fue definida por la coordinación general del proyecto en Panamá, con el propósito de sintetizar su enfoque regional, digital e inclusivo.

Plataforma digital

Como parte de la iniciativa, se desarrollará una plataforma digital orientada a visibilizar emprendimientos locales y conectarlos con audiencias internacionales, especialmente en países como Panamá, Colombia y Guatemala. En el caso de La Caleta, se busca resaltar su potencial turístico, incluyendo su parque subacuático, así como la producción artesanal y los servicios comunitarios.

Asimismo, el proyecto contempla programas de capacitación en emprendimiento, educación financiera y uso ético de los recursos, además de conferencias y talleres sobre salud pública y bienestar emocional dirigidos a la comunidad.

Ejecución en otros países

Mesoaccess se ejecutará de manera simultánea en comunidades de Panamá, Guatemala, Colombia y República Dominicana, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países participantes.

En el desarrollo del proyecto participan la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de Pamplona y el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC), en coordinación con Fundación Etikos para la ejecución en República Dominicana.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CRDI) de Canadá y se desarrolla bajo la gestión regional del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).