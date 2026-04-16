Autoridades revisan junto a comerciantes situación de las obras en la calle Del Sol en Santiago

Al centro el presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, José Octavio Reynoso, quien valoró el avance del proyecto. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

El presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de la Cruz, sostuvo un encuentro este jueves con representantes del sector comercial para tratar la intervención que realiza el Gobierno de la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago, cuyo retraso ha provocado la queja de comerciantes.

La reunión se realizó luego de que los comerciantes dieran un plazo de 20 días al Gobierno para terminar la obra.

Durante el encuentro, el funcionario destacó que la obra es clave para el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.

De la Cruz explicó que el proyecto forma parte de una intervención más amplia del Centro Histórico, impulsada por el presidente Luis Abinader, tras consensos con sectores empresariales y sociales de la ciudad.

Recordó que iniciativas previas, como la reconstrucción de la calle Benito Monción y espacios como Casa de Arte, han evidenciado el impacto positivo de estas transformaciones.

Sin embargo, reconoció que la intervención de la calle Del Sol ha resultado más compleja de lo previsto.

Falta de planos y lluvias: causas de retrasos

Entre las principales dificultades citó la falta de planos actualizados del sistema de tuberías subterráneas, lo que ha obligado a realizar excavaciones con extremo cuidado y a instalar soluciones provisionales para garantizar el suministro de agua.

A esto se suman factores climáticos. Según indicó, más de 50 días de lluvias desde octubre han provocado retrasos significativos, ya que cada jornada de precipitaciones implica la paralización de los trabajos y la espera para la estabilización del terreno.

Pese a ello, aseguró que las labores avanzan de manera sostenida.

Expresó el compromiso de concluir la obra en la calle Del Sol en un plazo estimado de entre 18 y 24 meses.

Adelantó, además, que se modificará la estrategia de intervención, pasando de trabajar dos cuadras simultáneamente a una sola, con el fin de reducir el impacto en los comercios.

El proyecto contempla la modernización integral de la vía, incluyendo la colocación de adoquines, soterrado del cableado eléctrico y de telecomunicaciones, así como mejoras en los sistemas de drenaje y espacios para peatones.

Empresarios valoran la obra

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), José Octavio Reynoso, reiteró el respaldo del sector al proyecto.

Recordó que los comerciantes fueron impulsores de la iniciativa, al considerar que traerá beneficios significativos para el posicionamiento de Santiago como destino turístico.

Propuso que se intensifiquen las jornadas laborales, incluso con trabajos las 24 horas en los días que las condiciones climáticas lo permitan, a fin de acelerar el ritmo de construcción.

"Seguimos en disposición de colaborar con las autoridades para que el proyecto se ejecute de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto", expresó.