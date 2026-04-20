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parqueo José Reyes
parqueo José Reyes

Se inicia la construcción del parqueo José Reyes con una inversión de RD$950 millones

El nuevo parqueo contará con capacidad para 242 vehículos y áreas comerciales para visitantes y residentes

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    Se inicia la construcción del parqueo José Reyes con una inversión de RD$950 millones
    Parqueo de la calle José Reyes, en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a la Presidencia de la República Dominicana, informó este lunes el inicio de los trabajos de construcción del parqueo José Reyes, en la Zona Colonial, con una inversión de 950 millones de pesos.

    De acuerdo con las autoridades, la obra busca contribuir a una Ciudad Colonial más ordenada, accesible y sostenible, en sustitución de la antigua edificación ubicada en la intersección de las calles José Reyes y El Conde.

    El proyecto contempla la construcción de un moderno edificio de estacionamientos con capacidad para unos 242 vehículos, e incluirá espacios accesibles, áreas para motocicletas y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

    Se trata de una solución moderna, segura y acorde con las necesidades actuales de residentes, comerciantes y visitantes de la emblemática zona, la cual sería inaugurada en aproximadamente 22 meses.

    Acciones para modernizar Ciudad Colonial

    El parqueo José Reyes tendrá siete niveles, integrando áreas comerciales, un rooftop con un espacio a ser concesionado de 372.9 metros cuadrados, y facilidades tecnológicas para optimizar su operación.

    • Además, dispondrá de sistemas de seguridad basados en el monitoreo, control de acceso automatizado y videovigilancia. Asimismo, contará con ascensores, iluminación con sensores y sistema de captación pluvial.
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