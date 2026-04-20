Interrupción del Metro y Teleférico de Santo Domingo causa retrasos; servicio fue restablecido

Usuarios del Metro de Santo Domingo permanecen varados la mañana de este lunes en la estación Estación Gregorio Luperón, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, tras la interrupción del servicio. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Usuarios del Metro de Santo Domingo reportaron la mañana de este lunes la interrupción del servicio, lo que provocó largas filas en las afueras de las estaciones de las líneas 1 y 2.

De acuerdo con usuarios del medio de transporte, el sistema dejó de funcionar desde aproximadamente las 6:30 de la mañana, situación que también afectó el servicio del Teleférico de Santo Domingo, generando retrasos en los desplazamientos y mayor congestión vehicular en distintas vías de la capital.

La situación impactó a cientos de usuarios que dependen diariamente de ambos servicios para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio.

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Servicio restablecido y gratis

Alrededor de las 7:25 de la mañana, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que el servicio había sido restablecido en su totalidad.

Según la entidad, tanto el Metro como el Teleférico retomaron sus operaciones con normalidad, y los usuarios podrán acceder al sistema de manera gratuita durante la jornada.

Las autoridades ofrecieron disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión de la ciudadanía.

Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles sobre la causa de la interrupción del servicio.