Alcaldía inicia construcción del parqueo de la José Reyes tras años de cierre y disputas legales

Diseño del parqueo de la calle José Reyes. ( FUENTE EXTERNA )

Con una inversión de 950 millones de pesos y un plazo de 22 meses para su construcción, la alcaldesa Carolina Mejía y la Presidencia de la República iniciaron ayer los trabajos del parqueo de la calle José Reyes, en la Ciudad Colonial, casi seis años después de haber sido cerrado por las autoridades municipales.

La alcaldesa encabezó el acto junto a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Clúster Turístico y de comerciantes de la Ciudad Colonial, así como dirigentes comunitarios.

Te puede interesar

Durante su intervención, Mejía explicó que el proceso ha sido largo y complejo, marcado por decisiones difíciles como la demolición del antiguo parqueo, realizada tras recomendaciones del Ministerio de Obras Públicas y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).

Señaló que esta medida fue necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos y afirmó que su gestión ha priorizado actuar con responsabilidad y apego a las normativas.

La obra, de siete niveles, conlleva una inversión aproximada de 950 millones de pesos y dispondrá de 242 plazas de estacionamiento, además de áreas comerciales, tecnología moderna, iluminación y condiciones de seguridad adecuadas.

La alcaldesa destacó el respaldo del presidente Luis Abinader, quien facilitó los fondos para la ejecución del proyecto tras evaluarse distintas alternativas de financiamiento.

Afirmó que esta construcción forma parte de una visión más amplia para transformar Santo Domingo en una ciudad más ordenada y funcional.

Reiteró su compromiso con mejorar la calidad de vida de residentes, comerciantes y visitantes, al tiempo que agradeció el trabajo conjunto de su equipo y de los distintos actores involucrados en el desarrollo de la obra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/la-alcaldia-junto-a-la-alcaldesa-del-distrito-carolina-mejia-da-el--primer-picazo-del-parqueo-de-la-jose-reyes202604200033-7970eb48.jpg Hernani Montalvo, presidente de Asoconde. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/la-alcaldia-junto-a-la-alcaldesa-del-distrito-carolina-mejia-da-el--primer-picazo-del-parqueo-de-la-jose-reyes202604200030-b32a6d84.jpg Espacio donde se construirá el parqueo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/la-alcaldia-junto-a-la-alcaldesa-del-distrito-carolina-mejia-da-el--primer-picazo-del-parqueo-de-la-jose-reyes202604200026-b1219f17.jpg Primer palazo para la construcción del parqueo de la calle José Reyes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

La opinión de Asoconde

Por su parte, Hernani Montalvo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde, entidad que se había opuesto a la demolición del antiguo parqueo y que por esa causa mantuvo durante años una litis judicial con la Alcaldía, informó que el proceso legal fue descontinuado.

Afirmó que la situación actual responde a un problema urbano común cuando se ejecutan proyectos de revitalización sin una planificación integral del tránsito y el estacionamiento.

Consideró que las autoridades debieron habilitar previamente estacionamientos alternativos, temporales o permanentes, antes de intervenir las vías.

En proyectos similares es habitual la creación de parqueos periféricos con sistemas de transporte interno, acuerdos con espacios privados o estructuras provisionales. La ausencia de estas medidas hace que el impacto negativo sobre comerciantes y residentes sea previsible.