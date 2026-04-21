Banco Popular y el ADN inauguran Parque Sensorial Mirador Sur

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Banco Popular Dominicano inauguraron este martes el Parque Sensorial Mirador Sur, un espacio inclusivo diseñado especialmente para niños con Trastorno del Espectro Autista y otras discapacidades.

El espacio está ubicado en el Parque Mirador Sur, próximo a la calle kilómetro cero, junto al parque Kinder y cerca de la avenida Anacaona, una de las principales vías del Distrito Nacional.

Este parque busca ofrecer un entorno seguro y adaptado, con áreas sensoriales que estimulen el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Además, promueve la inclusión y el acceso equitativo a espacios recreativos en la ciudad.

Este incluye facilidades que integran paneles interactivos en braille y lenguaje de señas, instrumentos musicales como xilófonos, módulos de exploración táctil y juegos adaptados, incluyendo columpios para usuarios en silla de ruedas, columpios tipo nido y estructuras de equilibrio.

Estas características les permiten que personas de todas las edades y condiciones disfruten de experiencias recreativas adaptadas a sus necesidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-21-at-120839-pm-3c09197b.jpeg Tablero con el alfabeto de signos (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-21-at-120730-pm-df8f7420.jpeg Niños jugando en la caja de arena. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-21-at-125306-pm-1-86aa2644.jpeg Estructura interna del parque sensorial. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Asimismo, el área cuenta con infraestructura que garantiza accesibilidad universal, incluyendo superficies de caucho para mayor seguridad, aceras tipo rampa, iluminación LED eficiente, señalización informativa y mobiliario urbano, como mesas de picnic y espacios destinados a terapias sensoriales.

Además, cuenta con una malla metálica que rodea el área de juego reforzando la seguridad de los visitantes.

Testimonios de visitantes

Thania Alcántara, madre de la niña Dara, agradeció por el aporte del parque sensorial en el Mirador Sur, algo que va a ser diferente y que la sociedad necesitaba.

"Poder llegar a un parque gratuito, con las condiciones que ofrece, facilitará mucho poder salir con los niños" expresó Alcántara.

Liondy Ozoria, padre de un niño autista, expresó que un parque inclusivo como este incentiva a que, en lo adelante, cualquier gobierno pueda tomarlo como ejemplo. "Que no sea una bulla temporal, sino algo que continúe por siempre", señaló Ozoria.

Ferlannys Cuevas, encargado del Departamento de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional, valoró iniciativas como esta, que permiten que todos los niños puedan acceder y disfrutar este tipo de espacios, además de que contribuyen a la concientización de los ciudadanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-21-at-120702-pm-1-2c34055b.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, y otras auatoridades, cortan la cinta inaugural. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Costo de Construcción

Para la construcción de esta área de juego sensorial, el Banco Popular invirtió cinco millones de pesos, destinada a intervenir 340 metros cuadrados diseñados para estimular los sentidos y facilitar la interacción de usuarios con distintas capacidades.

La Alcaldía informó que en el Parque Mirador Sur, de manera complementaria, se ejecutaron trabajos de mantenimiento en distintas áreas, con una inversión adicional de 10 millones de pesos.

Estas acciones incluyeron la instalación de 90 nuevas lámparas, el remozamiento del área de calistenia, la mejora de la zona de skate, la creación de nuevos baños, la instalación de zafacones y el fortalecimiento del sistema de seguridad mediante cámaras IP, contribuyendo así a un entorno más seguro, ordenado y funcional.

Recuperación de espacios públicos

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, destacó que, con estas acciones, el propósito de la organización financiera es "promover el crecimiento de las personas, las comunidades y el país en un entorno sostenible, convencidos de que el desarrollo no se mide solo en cifras, sino también en el impacto positivo que generamos en la vida de las personas, cuando la bondad se traduce en acciones concretas y se convierte en un motor real de progreso".

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, expresó su agradecimiento al Banco Popular por su importante respaldo a esta iniciativa.

Dijo que representa un paso significativo hacia una sociedad más inclusiva. "Este tipo de iniciativas no solo impacta positivamente en el desarrollo y bienestar de los niños, sino que también sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de la inclusión", sostuvo.

La información de la alcaldía resalta que entre 2021 y 2025, el Banco Popular ha contribuido al remozamiento de 19 parques urbanos, beneficiando a más de 11,000 familias, equivalentes a más de 366,000 personas, con una inversión acumulada superior a 357 millones de pesos.