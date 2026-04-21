Zona Universitaria enfrenta crisis de agua, basura y aceras ocupadas

Uno de los problemas de la Zona Universitaria es la ocupación de las aceras por vehículos y negocios. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Residentes de la Zona Universitaria del Distrito Nacional denunciaron el deterioro progresivo de los servicios básicos en el sector, señalando como principales problemas la falta de agua potable, la acumulación de basura y la ocupación desordenada de las aceras por vehículos y actividades informales.

De acuerdo con comunitarios consultados, el suministro de agua se ha vuelto irregular en los últimos meses, al punto de que varios edificios pasan semanas sin recibir el servicio. Esta situación ha obligado a numerosas familias a comprar agua mediante camiones cisterna, a pesar de que aseguran pagar de forma regular el servicio a la entidad correspondiente.

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"Estamos pagando por un servicio que no recibimos y tenemos que comprar agua para poder vivir", expresó Etzel Báez al hablar en nombre de los residentes en la zona. Explicó que algunas personas, sobre todo de altas edificaciones, han construido pozos tubulares, pero que es no es la solución al problema del agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/problemas-de-las-aceras-ocupadas-en-gascue202604200001-b69837fe.jpg Diario Libre/Dania Acevedo (ETZEL BÁEZ, RESIDENTE EN LA ZONA UNIVERSITARIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/problemas-de-las-aceras-ocupadas-en-gascue202604200006-26907935.jpg La ocupación de los espacios públicos preocupa a residentes. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/problemas-de-las-aceras-ocupadas-en-gascue202604200011-7b725427.jpg En algunos lugares, los peatones tienen limitados espacios para caminar. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Indicó que cuando encienden las bombas, el poco líquido que envía la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) disminuye o desaparece, por lo que urgió a las autoridades a solucionar el problema debido a la cantidad de personas que viven en el lugar, así como hospitales y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

A esta problemática se suma la acumulación de basura en distintas calles del sector, a pesar de que los camiones de la Alcaldía la recogen, lo que, según él evidencia fallas en la planificación y en la frecuencia de recolección. Afirman que en algunos puntos los desechos permanecen por varios días, generando condiciones insalubres y afectando la calidad de vida de la comunidad.

También el problema de las aceras y calles

Moradores denunciaron también la ocupación de las aceras por vehículos estacionados y comercios informales, lo que obliga a los peatones a transitar por la vía pública, aumentando el riesgo de accidentes. Señalan que esta situación afecta especialmente a envejecientes, estudiantes y trabajadores que transitan a diario por la zona.

Los residentes indicaron que han elevado sus quejas a las autoridades competentes sin obtener soluciones concretas hasta el momento, por lo que piden una intervención urgente que incluya el restablecimiento del servicio de agua, la mejora en la recogida de basura y la recuperación del espacio público.