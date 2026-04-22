A lo largo de la costa de Santo Domingo, donde históricamente el tránsito vehicular dominó el paisaje, continúa el nuevo modelo de ciudad. El Malecón Deportivo se perfila como una intervención urbana de gran escala que busca reconectar a la ciudadanía con el mar Caribe a través del deporte, la recreación y la convivencia.

Con una extensión de 1.7 kilómetros lineales y una inversión de 333 millones de pesos, la intervención, de aproximadamente 90,000 metros cuadrados de construcción, la desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional con la contratista Rigth Constructión.

Se trata de un proyecto que no solo transforma el espacio físico, sino que propone un cambio cultural en el uso del litoral que, de vía rápida, busca ser un corredor humano. El Malecón Deportivo ha sido concebido como un espacio multifuncional donde convergen distintas disciplinas deportivas con áreas de esparcimiento.

Recuperación del litoral

Es la continuación del Paseo Marítimo Malecón, inaugurado hace tres años con una inversión de 320 millones de pesos. Abarca 3.5 kilómetros, que se extienden desde la avenida Abraham Lincoln hasta la José Núñez de Cáceres." En ambos se completará 5.2 kilómetros de recuperación del litoral en los seis años de la actual administración.

Entre las principales instalaciones del Malecón Deportivo se destacan una cancha de fútbol cerrada con grama artificial e iluminación nocturna, canchas de baloncesto y voleibol de playa, así como modernas canchas de pádel, una disciplina en crecimiento tanto a nivel local como internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-41-f765e388.jpg Las sillas conocidas como Las haraganas son un atractivo para hacerse fotografías. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Estas infraestructuras son parte de una planificación urbana que busca diversificar la oferta deportiva pública en la ciudad y disponer de espacios abiertos y accesibles para el disfrute de la ciudadanía.

Pero el proyecto no se limita a la actividad física. Dos parques infantiles, amplias áreas verdes con cerca de 20,000 metros cuadrados de grama, zonas de descanso con bancos y un paisajismo complementan la experiencia. El paseo peatonal lineal invita tanto al ejercicio como a la contemplación del entorno marino.

"Es un espacio para todos", resume Aniana Vásquez, coordinadora de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía del Distrito Nacional, al subrayar el carácter inclusivo. Familias, jóvenes, adultos mayores y turistas encuentran desde ya un lugar común donde convergen distintas formas de ocio.

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Incorpora también una red de pequeños locales comerciales orientados principalmente a la oferta gastronómica. Estos espacios están diseñados para el expendio de alimentos y bebidas, con facilidades como baños públicos y accesibilidad universal, lo cual permite prolongar la estancia de los visitantes y dinamizar la actividad económica en la zona.

A esto se suman alrededor de 250 plazas de estacionamiento distribuidas estratégicamente, una cifra que, aunque limitada frente a la potencial afluencia masiva, busca equilibrar el acceso vehicular con la vocación peatonal del proyecto.

Uno de los principales retos del Malecón Deportivo es su convivencia con una de las vías más transitadas de la ciudad. El malecón de Santo Domingo ha sido históricamente una arteria de alta velocidad, lo que plantea riesgos para peatones y usuarios del nuevo espacio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-1-af0602ea.jpg El espacio es aprovechado para el disfrute de la gente. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-43-26636900.jpg Paisajismo que contrasta con el mar. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-3-f7eec4b1.jpg Anina Vásquez, coordinadora de Innovación y Proyectos Especiales de la Alcaldía del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-20-e5f41aeb.jpg Uno de los lugares para el expendio de alimentos y bebidas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-17-bc69e049.jpg En el lugar se han instalado monumentos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-13-02f8b15c.jpg Las aceras son espaciosas, para la seguridad y disfrute de los visitantes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-18-a4204f08.jpg Hay más de 300 bancos disponibles. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-26-f9b4c697.jpg Un skatepark, demandado por jóvenes. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Para enfrentar esta realidad, la Alcaldía ha articulado esfuerzos con entidades como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Ministerio de Obras Públicas y el sistema de emergencias Sistema 911. La estrategia incluye señalización, control del tránsito, presencia institucional y la eventual implementación de medidas de reducción de velocidad.

Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Malecón Deportivo no solo responde a necesidades locales. Parte de sus instalaciones están concebidas como soporte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que atraerá delegaciones internacionales, atletas y turistas del 24 de julio al 08 de agosto próximo.

Aunque no todas las competencias se realizarán directamente en este espacio, su función como área complementaria refuerza la proyección internacional de la ciudad y la necesidad de contar con infraestructuras modernas y funcionales.

A diferencia de proyectos concebidos exclusivamente para eventos deportivos, este ha sido diseñado para permanecer y evolucionar como un activo urbano permanente, al servicio de la ciudadanía, especialmente de las familias.

A través de iniciativas como "Parques para Todos", la Alcaldía prevé actividades regulares: desde espectáculos infantiles y talleres hasta eventos comunitarios y celebraciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-42-e9cd44cc.jpg Hay espacio para la diversion de los niños. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-48-71acedac.jpg Algunas instalaciones deportivas serán utilizadas en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en Julio próximo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-39-c3ece770.jpg Las prsonas podran utilziar el espacio parta montar biciletas patinetas o patines. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-41-633139ae.jpg Lugar para fotografiarse. (DIARIO LIOBRE7NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-38-71c741dc.jpg El arbolado es otro de los atractivos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-36-d72ab6e5.jpg Una novedad de las obras es la cancha de pádel en pleno Malecón. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/21042026-paseo-maritimo-santo-domingo-44-8ad0a120.jpg Tambien hay una cancha de soccer (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Materiales resistentes

La ubicación costera del proyecto implica desafíos técnicos importantes. La exposición constante a la salinidad, la humedad y los vientos marinos exige el uso de materiales de alta resistencia y estándares de construcción rigurosos, pero de acuerdo con Aniana Vásquez, todo eso ha sido contemplado y los materiales utilizados como metales y madera son resistentes a las inclemencias.

Según las autoridades, la obra ha sido ejecutada bajo estrictos criterios de calidad, con supervisión directa y aprendizaje de experiencias previas en estructuras cercanas que han demostrado durabilidad en condiciones similares.

Desde ya el lugar atrae a cientos de visitantes. Familias, deportistas y curiosos se acercan diariamente, especialmente los fines de semana, anticipando lo que podría convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Esta apropiación temprana sugiere que la demanda por espacios públicos de calidad es alta y que proyectos de esta naturaleza pueden tener un impacto significativo en la vida urbana.

El Malecón Deportivo representa mucho más que una intervención física. Es un intento de redefinir la relación entre la ciudad y su litoral, de priorizar al peatón sobre el vehículo y de fomentar una cultura de convivencia en el espacio público, informan las autoridades municipales.