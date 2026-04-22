¿Conoces los personajes que dan nombre a las estaciones de la línea del metro de Los Alcarrizos?

La extensión 2C del Metro de Santo Domingo, obra inaugurada por el presidente Luis Abinader el 24 de febrero de 2026. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La nueva línea del metro de Santo Domingo, la línea 2C, que conecta el centro de la capital con el populoso municipio de Los Alcarrizos, ha sido recibida con gran alegría por los residentes en esa zona.

Cada una de sus cinco estaciones lleva el nombre de un personaje de nuestra historia o de algún momento histórico en particular que merece ser recordado por los dominicano.

Las cinco estaciones son: Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo; Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, localizada en el kilómetro 13 cerca de la Prolongación 27 de Febrero; Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14, próximo al puente peatonal, y la estación 5, Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, conectando con el Teleférico.

Breve descripción de los personajes que nombran las estaciones

Pedro Martínez: en nuestro país el béisbol es sinónimo de cultura, diversión, y momentos memorables. Este deporte es más que un simple "juego", de hecho, es un estilo de vida y para muchos la única manera viable de romper con la pobreza.

Para muchos amantes de este deporte Pedro Martínez es sinónimo de excelencia, disciplina y triunfo. Nacido en Manoguayabo, Santo Domingo, un 25 de octubre de 1971, Martínez es un ex lanzador de Grandes Ligas del Béisbol que jugó durante 17 temporadas para cinco equipos, pero desarrolló gran parte de su carrera con los Medias Rojas de Boston.

Creció en el seno de una familia humilde; es hermano del también exlanzador de Grandes Ligas, Ramón Martínez, quien fue su mentor inicial.

En el año 2015 se convirtió en el segundo dominicano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Cooperstown (el primero fue Juan Marichal en 1983). También su emblemático número 45 fue retirado en su honor por los Medias Rojas de Boston.

Franklin Mieses Burgos (1907-1976): la segunda estación lleva el nombre de quien fue uno de los poetas más destacados de la República Dominicana en el siglo XX, reconocido por su profundidad lírica y su papel fundamental en el movimiento literario conocido como Poesía Sorprendida.

Tuvo una formación autodidacta ya que nunca cursó estudios universitarios. Se educó leyendo a múltiples autores entre clásicos y modernos. Se opuso abiertamente al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, razón por la cual fue amenazado muchas veces por parte de la tiranía.

El movimiento poético que dirigió, nació en plena dictadura trujillista. Y fue una forma de resistencia intelectual y artística a las pretensiones del régimen de controlar cada aspecto de la vida nacional, incluidos los ámbitos académicos o creativos. Su principal lema fue: "Poesía con el hombre universal".

Uno de sus poemas más conocidos es "Paisaje con un merengue al fondo" y una de sus estrofas dice así:

¡Que hay muchos que aseguran

que aquí, entre nosotros,

la vida tiene el mismo tamaño de un cuchillo?

¡Que nuestra gran tragedia como país empieza

desde cuando aprendimos a tocar el bongó?

¡Que el acordeón y el güiro han sido los peores

consejeros agrarios de nuestros campesinos?

Puede ser; no lo niego; pero ahora, entre tanto,

bailemos un merengue que nunca más se acabe,

bailemos un merengue hasta la madrugada:

que un hondo río de llanto tendrá que correr

siempre para que no se extinga la sonrisa del mundo.

27 de Febrero: todo dominicano debe saber el significado que este día tiene para nuestro país. Un 27 de febrero del año 1844, la República Dominicana nace como un Estado soberano y libre, dotado de sus propias instituciones y leyes, como lo ideó el padre de la patria Juan Pablo Duarte. Y, posteriormente ese mismo año, nace la Constitución que desde entonces ha regido la vida del pueblo dominicano entre las naciones civilizadas del mundo.

Ese día se proclamó la Independencia del país. Un grupo de patriotas, liderados por figuras como Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, tomó la Fortaleza Ozama y la Puerta del Conde en Santo Domingo, marcando el fin de 22 años de ocupación haitiana y el nacimiento de la nación.

En la llamada Puerta de la Misericordia, el patricio Matías Ramón Mella disparó el histórico trabucazo, lo cual dio inicio a la sublevación contra las autoridades del momento. Esa misma noche, Francisco Del Rosario Sánchez, otro padre de la patria, izó por primera vez la Bandera Nacional en la Puerta del Conde.

Freddy Gatón Arce (1920-1994): fue un poeta, ensayista y periodista dominicano, fundamental para la vanguardia literaria del país.

Junto Franklin Mieses Burgos participó en el movimiento de la Poesía Sorprendida y también es recordado por haber introducido el surrealismo de manera plena en la literatura dominicana.

Dirigió el periódico El Nacional (1966–1974), donde realizó una labor periodística valiente y profesional en tiempos políticos difíciles.

Fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dejando una huella profunda en la formación de periodistas dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/estacion-pablo-adon-guzman-6cee0b5a-f7efece6.jpg La estación Pablo Adón se encuentra en la entrada de Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

Pablo Adón Guzmán (1963-2012): fue un empresario, líder gremial y político dominicano, recordado principalmente por su labor como legislador y su compromiso con el desarrollo del municipio de Los Alcarrizos.

Adón Guzmán se destacó en su comunidad en diferentes actividades sociales, culturales, comerciales, comunitarias y políticas. Al momento de su fallecimiento, ostentaba la presidencia de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados. Fue electo diputado por la Circunscripción 5, que abarca Los Alcarrizos y Pedro Brand, en representación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).