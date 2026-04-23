Motoristas intranquilizan a residentes en el sector El Pedregal, en el Distrito Nacional

Motoristas ponen en peligro la vida de la gente al transitar a alta velocidad por las calles del sector El Pedregal. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en el sector El Pedregal, en el Distrito Nacional, denunciaron el aumento de la velocidad y el desorden con que se desplazan motoristas por la calle El Coral, situación que, aseguran, pone en riesgo la vida de quienes habitan en la zona.

A través de la Junta de Vecinos El Pedregal, la comunidad expresó su preocupación por el comportamiento imprudente de conductores de motocicletas que utilizan la vía como un atajo hacia otros residenciales, desplazándose sin respetar normas de tránsito ni límites de velocidad.

En un comunicado, los comunitarios señalaron que esa calle, que durante años fue un espacio tranquilo y seguro para niños y adultos, se ha convertido en una especie de pista improvisada, donde incluso, algunos motoristas realizan maniobras peligrosas como calibrar motores, generando además altos niveles de ruido.

Ante esta situación, los residentes hicieron un llamado urgente a las autoridades, en especial a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre(Digesett), para que intervengan cuanto antes y eviten posibles accidentes lamentables.

Te puede interesar Aplazan medida de coerción contra siete motoristas acusados de matar a chofer en Santiago

Medidas preventivas

Entre las principales demandas, la comunidad solicita la instalación de un "policía acostado" en la calle El Coral, así como mayor vigilancia y control del tránsito en la zona. Asegura que estas medidas no solo ayudarían a reducir la velocidad de los vehículos, sino también a devolver la tranquilidad que caracterizaba al sector.

La junta de vecinos reiteró que la intervención de las autoridades es clave para prevenir tragedias y mejorar la calidad de vida de los residentes, quienes actualmente viven con temor ante la posibilidad de un accidente.