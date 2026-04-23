Residentes en Naco exigen a la Caasd reparación definitiva de tubería tras fuga de agua

Agua esparcida por la acera debido a una fuga en la tubería rota de la calle Juan Paradas Bonilla, en el ensanche Naco. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes de la calle Juan Paradas Bonilla, en el ensanche Naco, exigieron este jueves a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) la reparación urgente de una fuga que provoca el desperdicio de cientos de galones de agua al día.

Los residente explicaron que la situación se produce desde hace más de seis meses y que cada vez que la Caasd envía agua a la zona, una gran cantidad se derrama debido a la rotura de la tubería, lo que no solo representa una pérdida considerable de recurso vital, sino que además podría ser aprovechada por otros sectores de la ciudad que carecen del líquido.

En ese sentido, señalaron que el sistema de tubería es obsoleto.

Afirmaron que pese a que brigadas de la Caasd han acudido al lugar en más de siete ocasiones, los problemas persisten, ya que las reparaciones temporales no han solucionado el problema de manera definitiva.

Los comunitarios señalan que lo que realmente se necesita es un cambio completo de la tubería para evitar más pérdidas.

Daños a la vía

Además de la pérdida de agua, los residentes manifestaron que el agua acumulada ha comenzado a dañar la vía en la calle Juan Paradas Bonilla, donde persiste un tramo dañado por el agua que se acumula.

Los habitantes del sector hicieron un llamado urgente a la Caasd para que intervenga y solucione el problema de forma permanente, ya que la situación está afectando tanto al suministro de agua como al estado de la infraestructura vial.