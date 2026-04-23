Las aceras de Gascue cambian de finalidad y ahora son parqueos

Vehículos parqueados en una acera del sector de Gascue. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Caminar por las aceras de Gascue se ha vuelto una odisea. El icónico sector, uno de los más antiguos de la capital y que encabezó en su momento la vanguardia urbanística en Santo Domingo, hoy ha perdido el brillo que lo caracterizó en el pasado, para convertirse en un gigantesco estacionamiento.

Las principales vías del primer "ensanche" de la capital: César Nicolás Penson, Luisa Ozema Pellerano, Doctor Báez, Santiago, entre otras, se han convertido en corredores tomados por vehículos estacionados en ambas aceras.

Esta práctica, que constituye una violación directa a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no solo desnaturaliza el uso del espacio público, sino, que coloca en situación de vulnerabilidad a los peatones. Al quedar sin paso, se ven forzados a desplazarse por la calzada, exponiéndose al tráfico y al riesgo real de ser atropellados.

Falta espacio

Trabajadores del sector que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias de sus empleadores, dijeron a Diario Libre que no respaldan la práctica de estacionarse en las aceras. Sin embargo, admiten que muchos recurren a ella ante la ausencia de parqueos accesibles en la zona y los riesgos que implica dejar el vehículo a gran distancia de sus lugares de trabajo.

"Por lo general aquí siempre se parquean personas en las aceras. Esto no es correcto ya que al hacerlo las personas no pueden transitar por las mismas. Lamentablemente vivimos en un país con leyes, pero nadie las cumple. Pero tampoco es todos los días que se parquean, aunque si la mayoría de las ocasiones", indicó un ciudadano.

Situación no nueva

Las denuncias sobre el desorden vehicular en Gascue no son recientes. Ya en 2014, Diario Libre advertía sobre esta problemática en el reportaje "Gascue entre prostitución, abandono y caos urbano".

El antiguo esplendor de Gascue se diluye hoy entre filas de autos que invaden el espacio y perpetúan un caos que parece haberse normalizado.