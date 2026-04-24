Interrupción afectará suministro de agua en varios sectores de la avenida Independencia

Fachada de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd). ( FUENTE EXTERNA )

El suministro de agua potable será limitado por varias horas este viernes en sectores ubicados en el entorno de la avenida Independencia, Distrito Nacional, debido a una interrupción eléctrica programada en el sistema que abastece el acueducto Haina-Manoguayabo, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

Según explicó la institución, la suspensión se debe a trabajos en un cable de 69,000 voltios por parte de una empresa eléctrica, lo que ha obligado a sacar de servicio temporalmente dicho acueducto.

La Caasd indicó que el sistema Haina-Manoguayabo estará fuera de operación hasta las 3:00 de la tarde de este viernes, momento en que se prevé su reconexión y la normalización gradual del suministro de agua potable en las zonas afectadas.

Sectores afectados

Entre los sectores que experimentarán la limitación del servicio figuran 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, Residencial José Contreras y el residencial Sandra.

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