Dio Astacio enfoca rendición de cuentas en aseo urbano y organización territorial

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, centró parte de su rendición de cuentas de este viernes en los servicios urbanos esenciales, con énfasis en la recolección de basura, el ordenamiento del uso de suelo y el manejo del drenaje, áreas que definió como claves para mejorar la calidad de vida en el municipio.

Astacio aseguró que su gestión pasó de un modelo "limitado y reactivo" a una estructura operativa de gran escala, con cobertura casi total del territorio. Según explicó, que el cabildo logró recolectar ,240 toneladas de residuos sólidos, alcanzando aproximadamente 269 sectores.

El alcalde subrayó que este servicio representa una de las mayores inversiones del cabildo, con cerca de mil millones de pesos destinados a la gestión de desechos, según explicó.

Uso de contenedores

Uno de los puntos más defendidos por Astacio fue la implementación del sistema de contenedores, una estrategia que, según dijo, ha permitido cambiar la forma en que se dispone la basura en las calles.

Indicó que el modelo incluye más de 56,000 operaciones bajo el sistema de contenedores, junto a operaciones con equipos "roll-off" y el uso de trimotos en zonas de difícil acceso. A esto se suman miles de jornadas de limpieza e higienización.

El alcalde destacó que esta iniciativa, que ha sido cuestionada, se ha replicado en otras ciudades del país. Además, afirmó que el sistema ha contribuido a evitar que más de 120,000 toneladas de residuos terminen en el río Ozama, al impedir que la basura sea arrastrada desde las calles hacia cañadas y afluentes.

No obstante, reconoció que aún persisten desafíos, señalando que un pequeño porcentaje de la población no hace uso adecuado de los contenedores, lo que incide en obstrucciones y contaminación.

En el ámbito educativo, destacó la implementación del Programa de Oportunidades para el Aprendizaje (PROA), a través del cual han sido beneficiados más de 2,000 estudiantes con formación técnica y programas de capacitación, sumado a la entrega de cientos de becas técnicas y profesionales, mientras que en salud se desarrollaron jornadas médicas que beneficiaron a más de 10,000 personas.