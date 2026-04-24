La OMSA inicia este domingo su nueva etapa con autobuses renovados

Autobuses renovados de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). ( FUENTE EXTERNA )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) iniciará este domingo una nueva etapa de relanzamiento institucional, comenzando por el corredor de la avenida 27 de Febrero, una de las rutas más transitadas del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la entidad, esta fase no solo contempla la incorporación de "autobuses renovados", sino también un componente innovador orientado a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y reducir el impacto del transporte en la economía familiar.

A través de una nota de prensa, la OMSA informó que ofrecerá este domingo los detalles de la transformación, la cual busca garantizar un sistema de "movilidad más cómoda, moderna, integrada y económica para los usuarios".

Asimismo, adelantó que durante el acto se explicará cómo funcionará la integración con otros sistemas de transporte y qué significará para los dominicanos que se movilizan por este corredor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-12237-pm-b09c7531.jpeg Autobuses renovados de la OMSA. (FUENTE EXTERNA)

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Corredor 27 de Febrero

El corredor 27 de Febrero conecta zonas estratégicas del municipio Santo Domingo Oeste (SDO), el Distrito Nacional y Santo Domingo Este (SDE), movilizando diariamente a decenas de miles de pasajeros.

Según estimaciones, en horas pico pueden circular entre 35 y 75 autobuses con capacidad de hasta 90 pasajeros por unidad, lo que representa un flujo superior a 6,000 personas por hora en los tramos más críticos.

Este corredor se extiende desde la zona de Induveca, próxima a la carretera de Manoguayabo, en SDO, hasta la avenida Hípica, cerca del Hipódromo V Centenario, en SDE, consolidándose como un eje clave para la movilidad urbana en la capital.

"Esta primera fase marca el inicio de una OMSA más moderna, funcional y cercana a las necesidades reales de la gente, con una visión que no solo busca mejorar el servicio, sino también facilitar que los ciudadanos puedan desplazarse más lejos, con mayor comodidad y menor impacto en sus bolsillos", indica el comunicado.