Gestión municipal de Santiago reporta aumento de ingresos y ejecución de obras en dos años

El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, durante la rendición de cuentas por su segundo año de gestión en el Palacio Municipal. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros presentó un balance de su gestión a dos años, en el que informó sobre aumento en las recaudaciones, ejecución de obras municipales, mejoras en servicios y apoyo financiero a sectores afectados.

Durante un acto realizado en el Palacio Municipal, como rendición de cuentas por el segundo año de mandato, el alcalde Ulises Rodríguez indicó que los ingresos del cabildo aumentaron cerca de un 90 %, sin variación en las tasas impositivas, atribuido a procesos de modernización administrativa y control financiero.

En cuanto a servicios, se reportaron cambios en la recolección de residuos sólidos tras la incorporación de una tercera empresa, lo que permitió ampliar la cobertura y eliminar vertederos improvisados en distintos puntos del municipio.

Obras y proyectos en proceso

El informe detalla que actualmente hay 18 obras en ejecución con una inversión superior a RD$410 millones, mientras que otras 24 se encuentran en proceso de licitación.

Entre los proyectos mencionados figuran la intervención del sector La Cambronal, el remozamiento del Hospedaje Yaque, la construcción del Mirador del Yaque en la zona conocida como Nueva York Chiquito y el saneamiento de cañadas en sectores como El Embrujo I y Gurabo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-75952-am-8dbf3d89.jpeg El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, durante la rendición de cuentas por su segundo año de gestión en el Palacio Municipal. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades municipales señalaron que varios de estos proyectos cuentan con apoyo del Gobierno central.

Movilidad y desarrollo urbano

En materia de movilidad, el cabildo informó sobre intervenciones viales puntuales orientadas a mejorar el tránsito en zonas específicas de la ciudad.

Asimismo, se mencionaron iniciativas vinculadas al impulso del turismo y la actividad cultural como parte de la planificación urbana.

Financiamiento a comerciantes

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) otorgó financiamientos superiores a RD$31.5 millones a comerciantes afectados por el incendio en la Plaza Lorenzo Vargas, según datos ofrecidos durante la actividad.