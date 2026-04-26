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Malecón Deportivo
Malecón Deportivo

Malecón Deportivo atrae a familias y deportistas en sus primeros días

Nuevo espacio en el Malecón impulsa deporte y recreación en Santo Domingo

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
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Malecón Deportivo atrae a familias y deportistas en sus primeros días
Familias disfrutan del Malecón Deportivo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

El recién inaugurado Malecón Deportivo en el Distrito Nacional ya es utilizado por deportistas, familias y otros ciudadanos que acuden a disfrutar de las nuevas instalaciones en un ambiente de seguridad e higiene.

Ayer domingo fueron vistas algunas personas jugando en la cancha de pádel, así como en la de fútbol, patinando, montando patinetas, bicicletas y skateboard.

  • Otros acudieron a caminar y a disfrutar de la brisa del mar Caribe o simplemente a compartir tragos con amigos y familiares.

Esta zona del litoral fue inaugurada el pasado jueves por el presidente Luis Abinader y la alcaldesa Carolina Mejía, quienes exhortaron a la ciudadanía a cuidar las instalaciones. Además de canchas de baloncesto, de futbol, volibol de playa y pádel, hay un Skatepark.

Se trata de una obra de con una extensión de 1.7 kilómetros lineales y una inversión de 333 millones de pesos que se complementa con el Paseo Marítimo Malecón.

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La gente acude a disfrutar de las instalaciones. 
La gente acude a disfrutar de las instalaciones. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRIRO)
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Juego de pádel
Juego de pádel (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Jóvenes y adolescentes juegan fútbol en una de las canchas del Malecón Deportivo.
Jóvenes y adolescentes juegan fútbol en una de las canchas del Malecón Deportivo. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Padres comparten con hijos.
Padres comparten con hijos. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    Ese proyecto fue inaugurado hace tres años con una inversión de 320 millones de pesos en 3.5 kilómetros que se extiende desde la avenida Abraham Lincoln hasta la José Núñez de Cáceres.

    Otra utilidad

    El Malecón Deportivo también servirá para la competencia de algunas disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que atraerá delegaciones internacionales, atletas y turistas del 24 de julio al 08 de agosto próximo.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 